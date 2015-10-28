أخبار عاجلة

ضبط مشرف نظافة يبيع صناديق القمامة بالمنيا -
محافظ الفيوم يفتتح أعمال تطوير المستشفى العام -
بالصور.. وزير الصحة من بورسعيد: هدفنا تقديم خدمات طبية مميزة -
توتنهام يسحق واتفورد برباعية في «البريميرليج» -
رمضان على مقاعد بدلاء ستوك أمام ليفربول -
«المحمدي» في التشكيل الأساسي لهال أمام السيتي -
بث مباشر.. «ريال مدريد × أتلتيكو مدريد» في «الليجا» -
الريال والأتلتيكو بالقوة الضاربة في الديربي -
بث مباشر.. «ليفربول×ستوك سيتي» في «البريميرليج» -
بث مباشر.. «مانشستر سيتي × هال سيتي» في «البريميرليج» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

رئيس الحكومة اليمنية يؤكد الحرص على حقن الدم وإيقاف الآلة العسكرية

Google+ Print
رئيس الحكومة اليمنية يؤكد الحرص على حقن الدم وإيقاف الآلة العسكرية رئيس الحكومة اليمنية يؤكد الحرص على حقن الدم وإيقاف الآلة العسكرية

أكد خالد بحاح نائب الرئيس اليمنى ورئيس الوزراء حرص على إيقاف الحرب في أقرب وقت ممكن.

وأضاف خلال لقائه اليوم / الاربعاء / في الرياض مع بيتينا موشايت - رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبى لدى اليمن - أن الحكومة لن تدخر جهدا لحقن الدم اليمني وتجنيب اليمنيين المزيد من القتل والدمار الذي تسببت به وتمارسه مليشيات الحوثين وصالح الانقلابية ضد المدنيين العزل في مختلف المحافظات.

وأشار إلى أن الحكومة مستمرة في الاضطلاع بمهامها الإغاثية والإنسانية وإعادة إعمار ما خلفته المليشيات من أضرار كبيرة في البنية التحتية ، وذلك بالتنسيق مع منظمات الإغاثة بدول مجلس التعاون الخليجي ، والدول الشقيقة والصديقة .

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية أن بحاح أطلع السفيرة موشايت على مختلف التطورات التي تشهدها اليمن سياسيا وعسكريا واقتصاديا.
>ومن جانبها ، أعربت المسئولة الأوروبية عن تقديرها للدور الكبير الذي تقوم به الحكومة اليمنية في ظل هذه الظروف الصعبة ومواجهة التحديات التي تمر بها البلاد .. مؤكدة حرص دول الاتحاد الأوروبي على عودة الأمن والاستقرار إلى كافة المحافظات اليمنية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
في بيان للبرلمان.. الحريري ينتقد موقف الحكومة من الهجوم الأمريكي على سوريا

في بيان للبرلمان.. الحريري ينتقد موقف الحكومة من الهجوم الأمريكي على سوريا

تصريحات الحكومة المصرية تُثير جدل كبير وخبراء يصفونها باعلان الافلاس والاستعطاف

تصريحات الحكومة المصرية تُثير جدل كبير وخبراء يصفونها باعلان الافلاس والاستعطاف

برلماني يطالب الحكومة بالتصدي لمحتكري السلع الغذائية

برلماني يطالب الحكومة بالتصدي لمحتكري السلع الغذائية

بيان عاجل إلى الحكومة للمطالبة بوقف تصدير الأسماك

بيان عاجل إلى الحكومة للمطالبة بوقف تصدير الأسماك