رئيس الحكومة اليمنية يؤكد الحرص على حقن الدم وإيقاف الآلة العسكرية

أكد خالد بحاح نائب الرئيس اليمنى ورئيس الوزراء حرص الحكومة على إيقاف الحرب في أقرب وقت ممكن.

وأضاف خلال لقائه اليوم / الاربعاء / في الرياض مع بيتينا موشايت - رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبى لدى اليمن - أن الحكومة لن تدخر جهدا لحقن الدم اليمني وتجنيب اليمنيين المزيد من القتل والدمار الذي تسببت به وتمارسه مليشيات الحوثين وصالح الانقلابية ضد المدنيين العزل في مختلف المحافظات.

وأشار إلى أن الحكومة مستمرة في الاضطلاع بمهامها الإغاثية والإنسانية وإعادة إعمار ما خلفته المليشيات من أضرار كبيرة في البنية التحتية ، وذلك بالتنسيق مع منظمات الإغاثة بدول مجلس التعاون الخليجي ، والدول الشقيقة والصديقة .

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية أن بحاح أطلع السفيرة موشايت على مختلف التطورات التي تشهدها اليمن سياسيا وعسكريا واقتصاديا.

>ومن جانبها ، أعربت المسئولة الأوروبية عن تقديرها للدور الكبير الذي تقوم به الحكومة اليمنية في ظل هذه الظروف الصعبة ومواجهة التحديات التي تمر بها البلاد .. مؤكدة حرص دول الاتحاد الأوروبي على عودة الأمن والاستقرار إلى كافة المحافظات اليمنية.