عشان تحافظ على قولونك من السرطان.. كل سبانخ وكتر من السمك

يعد انتشار العديد من الأطعمة التى تتسبب فى الإصابة بالسرطان ومنها اللحوم المصنعة، خاصة سرطان القولون والمعدة، أصيب الكثيرون بالذعر والرعب، وكما يرغب الكثيرون فى الوصول إلى نظام غذائى صحى يحافظ على صحة القولون والمعدة، ويحد من الإصابة بهذه الأنواع من السرطانات.

وحول هذا، تشير الدكتورة أمال فتحى استشارى السمنة والنحافة، أن الاهتمام بنوعية الطعام الذى نقوم بتناوله يحد من إصابتك بالأمراض، خاصة فى ظل ما أكدته منظمة الصحة العالمية، بأن اللحوم المصنعة تعد من الأسباب المؤدية للإصابة بسرطان القولون والمعدة.

وتؤكد استشارى السمنة والنحافة، أن هناك العديد من الدراسات التى تؤكد أن تناول الإنسان للأطعمة الغنية بفيتامين "ب"، تساعد على حماية القولون من التعرض للإصابة بالسرطان، ويوجد هذا الفيتامين فى الأسماك والفواكه والخضراوات.

وتضيف استشارى السمنة والنحافة د.أمال أن الأطعمة الغنية بحمض الفوليك تساهم فى التقليل من فرص الإصابة بسرطان القولون والمعدة، ويوجد هذا العنصر "حمض الفوليك" فى السبانخ والبروكلى والمشروم الباذنجان والفاصوليا، وتنصح استشارى السمنة والنحافة بضرورة الاهتمام بتناول هذه الأطعمة للحفاظ على صحة المعدة والقولون.

>