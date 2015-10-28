نادين نسيب نجيم أفضل ممثلة لبنانية في استفتاء "سيدتي" لرمضان 2015

عمان- سميرة حسنين

فازت النجمة اللبنانية نادين نسيب نجيم بلقب أفضل ممثلة لبنانية في العالم العربي عن مسلسلها "تشيللو" في استفتاء "سيدتي" و"سيدتي نت" الأوسع عربياً.

ونادين رغم عمرها الفني القصير مقارنةً بفنانات لبنانيات أكبر منها سناً وتجربة بالتمثيل والدراما، حققت تقدماً في فترة زمنية قصيرة وبعد أن كانت تشارك كممثلة ثانوية في أعمال جماعية على غرار "أجيال" لفتت بحضورها الجذاب، وأدائها الطبيعي السهل الممتنع المخرجين والمنتجين.

فاختارها عدد من المنتجين والمخرجين لأدوار البطولة الأولى من الترشيح الأول. وفجرت بأدائها المميز الطبيعي الدافىء المواظب على تفرده من الحلقة الأولى إلى الحلقة الأخيرة من مسلسلها السابق "لو" مع يوسف الخال وعابد فهد، مفاجأة في الوسط الفني حيث أثبتت أنها على قدر الثقة والمسؤولية بأدوار البطولة التي تسند إليها ما جعل الشركة المنتجة ذاتها تختارها مبكراً لبطولة المسلسل التالي "تشيللو" مع المخرج ذاته (سامر البرقاوي) والبطل ذاته (يوسف الخال) .

وأضافت نادين للخلطة الناجحة النجم السوري تيم حسن، ليكتمل للعمل ولنادين كافة عناصر النجاح، فزادت ثقة بنفسها، وأخرجت كل ما لديها من طاقات إبداعية مشعة، فأسرت ملايين المشاهدين، وشدتهم إليها بقوة حضورها المغناطيسي الرومانسي على الشاشة، وخطفت الأضواء النقدية والجماهيرية من منافساتها دون سبق ترصد أو إصرار من قبلها.

وفازت هي بثناء النقاد والجمهور متفوقة على من يتعاملن في الإعلام ووسائل التواصل الإجتماعي بفوقية تتعالى على النقد، ويؤكدن أنهنّ الأفضل في عيونهنّ، متجاهلات عيون النقاد وعيون ملايين المتابعين لمئات الشاشات العربية.

وفي المقابل تعمل وتمثل نادين بصمت الفنانة الواثقة المثابرة دون الإلتفات إلى غيرها سوى نصها، وحدسها النسائي والفني في طريقة أدائها، وفي تركيزها على أعماق وتفاصيل شخصيتها الدرامية الجديدة.

وإن لم تلتفت فنانات لبنانيات كثيرات إلى ضرورة تطوير أدائهنّ وإعطائه بعض الدفء والحرارة كنادين، ستصبح هي سيدة الدراما اللبنانية في السنوات القادمة. "سيدتي" تهنىء الفنانة نادين نسيب نجيم وتتمنى لها دوام النجاح في أعمالها القادمة.