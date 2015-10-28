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أسامة بسطاوي أفضل ممثل مغربي في استفتاء "سيدتي"

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أسامة بسطاوي أفضل ممثل مغربي في استفتاء "سيدتي" أسامة بسطاوي أفضل ممثل مغربي في استفتاء "سيدتي"

الأربعاء 28-10-2015 21:20

عبّر الممثل المغربي أسامة البسطاوي عن اعتزازه باللقب الذي منحه إياه قراء "سيدتي" ومتتبعيها خلال استفتاء رمضان 2015، وقال لـ"سيدتي نت":" إنها مفاجأة جميلة وتكليف جديد أتشرف به من قراء مجلة عربية رائدة، وأتمنى فعلاً أن أكون بمستوى الثقة التي وضعوها بي ، لأنني لازلت في البدايات وهو تكليف آخر يضاف إلى عاتقي بعد التكليف والمسؤولية التي ألقاها عليّ والدي محمد بسطاوي رحمه الله ، لأنه كان فناناً نجماً يحظى بحب المغاربة والجمهور المتتبع، وعليّ أن أخلص لتلك الصورة الراقية التي رسخها والدي رحمه الله في ذهن المشاهدين .أتمنى أن أحمل هذه المسؤولية الجسيمة بوفاء وحب .وشكراً لقراء "سيدتي" على هذا التتويج الذي فاجأني فعلاً وأسعدني كثيراً".

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سيدتي