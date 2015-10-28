كيف ردّت ريم نصري على أصالة بعد أن قالت إنها تصلح للغناء لأولادها فقط؟

عادت المواجهة واشتعلت مجدداً بين الفنانة أصالة وشقيقتها ريم نصري، على خلفية تصريحات أدلت بها الأولى في برنامج "فنان العرب"، حيث اعتبرت أن شقيقتها ريم تصلح للغناء لأولادها وأصدقائها فقط.

فلقد أصدر المكتب الإعلامي للفنانة ريم نصري بياناً، جاء فيه: "يبدو أنَّ الفنانة أصالة نصري تجاهلت ما قاله العديد من الملحنين والشعراء حول موهبة الفنانة ريم نصري، ومن ضمنهم الفنان مروان خوري، الذي أبدى إعجابه بموهبة وصوت ريم نصري، وكذلك الفنان هاني شاكر.. بالإضافة إلى أنه لا يمكن أن يتمّ الأخذ برأي أصالة وحدها مع تجاهل آراء أعضاء لجنة التحكيم الآخرين، وأهمهم الفنان الكبير محمد عبده. وبالتالي، فإنَّ القبول برأي أصالة وحدها، دون الأخذ برأي فنان العرب محمد عبده في صوت ريم، ورأي الأستاذ عصام كمال، وهو من أوائل من ساعد ريم نصري عام 1999 في عمل أغنية "خطي القلم"، إلى جانب الأستاذ علي معتوق وبدر خليفة في الكويت، كما لا يجب تجاهل رأي الفنانة أنغام، والفنان عبد الله الرويشد".

وتابع البيان: "الفنانة ريم نصري مستمرّة في مسيرتها الفنية، وإنَّ أياً من الانتقادات التي تطالها من الفنانة أصالة نصري لن تؤثر في نجاحها أو في قرار استمرارها قدماً في مجال الأغنية العربية، و لا سيما بعد النجاحات التي حقَّقتها ريم، وبعد أن أصبحت أعمالها على مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكتروينة منتشرة وبجميع اللهجات".

وكانت أصالة قد قالت إنها ليست مقتنعة بشقيقتها ريم نصري كفنانة، لأنّ موهبتها بسيطة، ويمكن أن تغنّي لصديقاتها وأولادها فقط؛ وذلك عندما سئلت عن رأيها بتجربة شقيقتها ريم، بصفتها عضو لجنة تحكيم في البرنامج.

وكانت قد انتشرت أخبار في الفترة الأخيرة عن مصالحة قريبة بين الشقيقتين، وقد رفضت ريم التعليق عليها بالنفي أو بالإيجاب، خصوصاً بعد أن بالغت طوال الفترة الماضية بالإشادة بشقيقتها أصالة، مشدّدة على وطنيتها، وحملها راية الأغنية الوطنية بعد والدهما، وهي قالت بالحرف الواحد: "أبرّر لأصالة، لأنه ما في أطيب منها. هي حملت راية الأغنية الوطنية في سوريا بعد والدي، وتعلمت منها حبّ الوطن. أصالة عيوني، وبيننا محبّة مضاعفة، فهي كانت أبي في فترة معينة، وأنا كنت ابنتها، أراها في منامي وأشتاق إليها".

يشار إلى أن ريم نصري قررت العودة إلى الساحة الفنية، بعد غياب استمر لفترة طويلة، مرجعة السبب إلى محاربة شقيقتها لها. ولكنها قررت العودة هذه السنة، من خلال أغنية سنغل بعنوان "تعبانة منك"، التي تحمل توقيع الفنان مروان خوري كلاماً ولحناً، والتي كان قد جهّزها للفنانة إليسا، ثمّ ما لبث أن تراجع ورفض أن تقوم بضمها إلى ألبومها الأخير، بسبب مشاكله معها ومع شركة "روتانا".

ريم المصرّة على متابعة مشوارها الفني، طرحت قبل عدّة أيام أغنية "آه من كلامك"، وهي من ألحان محمد ضياء الدين، ومن كلمات مصطفى مرسي.