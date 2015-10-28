ننشر نتائج فرز أصوات 6 لجان فى كرداسة

ننشر نتائج الفرز فى 6 لجان بمدرسة كرداسة التجريبية فى قرية كرداسة، حيث جاءت النتائج فى لجنة رقم 19 بحصول المرشح سعيد حساسين على 148 صوتا وعمرو طايع 216 وعلاء والى 259 وجمال الفقى 77.

وفى لجنة 22 حصل سعيد حساسين على 185 صوتا وعمرو طايع على 159 صوتا وعلاء والى على 222 وجمال الفقى على 72 صوتا.

وجاءت النتائج الأولية للجان مدرسة فاطمة الزهراء الإعدادية، كالآتى: لجنة 15 المرشح سعيد حساسين 193 وعمرو طايع 193 وعلاء والى 300 وجمال الفقى 115.

ولجنة 16 جاء سعيد حساسين 195، وعمرو طايع 314 وعلاء والى 303 وجمال الفقى 116. ولجنة 17 سعيد حساسين 81 وعمرو طايع 121 وعلاء والى 121 وجمال الفقى 54، وفى لجنة 18 جاء سعيد حساسين 93 وعمرو طايع 127 وعلاء وإلى 122 وجمال الفقى 52.

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