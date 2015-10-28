ضبط طن ونصف بانجو على معدية سيارة القنطرة بالإسماعيلية

تمكنت قوات حرس الحدود من ضبط طن ونصف من نبات البانجو المخدر مخبأة أسفل حمولة دبش اثناء عبورها المجرى الملاحى لقناة السويس عبر معدية القنطرة شرق بالإسماعيلية.

واثناء قيام قوات حرس الحدود المعينة على معدية سيارات القنطرة من الجانب الشرقى لقناة السويس بمباشرة عمليات الفحص والتفتيش للسيارات العابرة للمجرى الملاحى لقناة السويس اشتبهوا فى احدى السيارات المحملة بالدبش تحمل ارقام (76400 ) نقل شرقية قيادة المدعو (م . م . م) 58 سنة سائق ومقيم كفرصقر شرقية وبتفتيش السيارة تم العثور على 27 جوال بلاستيك مخبأة أسفل الدبش بداخلهم 676 لفافة كبيرة الحجم من نبات البانجو المخدر وزنت مايقرب من طن ونصف.

تم التحفظ على السيارة والمضبوطات وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 2922 لسنة 2015 جنايات مركز القنطرة شرق، وقررت نيابة القنطرة حبس السائق أربعة أيام على ذمة التحقيق.

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