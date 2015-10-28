أخبار عاجلة

ضبط مشرف نظافة يبيع صناديق القمامة بالمنيا -
محافظ الفيوم يفتتح أعمال تطوير المستشفى العام -
بالصور.. وزير الصحة من بورسعيد: هدفنا تقديم خدمات طبية مميزة -
توتنهام يسحق واتفورد برباعية في «البريميرليج» -
رمضان على مقاعد بدلاء ستوك أمام ليفربول -
«المحمدي» في التشكيل الأساسي لهال أمام السيتي -
بث مباشر.. «ريال مدريد × أتلتيكو مدريد» في «الليجا» -
الريال والأتلتيكو بالقوة الضاربة في الديربي -
بث مباشر.. «ليفربول×ستوك سيتي» في «البريميرليج» -
بث مباشر.. «مانشستر سيتي × هال سيتي» في «البريميرليج» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

ضبط طن ونصف بانجو على معدية سيارة القنطرة بالإسماعيلية

Google+ Print
ضبط طن ونصف بانجو على معدية سيارة القنطرة بالإسماعيلية ضبط طن ونصف بانجو على معدية سيارة القنطرة بالإسماعيلية
تمكنت قوات حرس الحدود من ضبط طن ونصف من نبات البانجو المخدر مخبأة أسفل حمولة دبش اثناء عبورها المجرى الملاحى لقناة السويس عبر معدية القنطرة شرق بالإسماعيلية.

واثناء قيام قوات حرس الحدود المعينة على معدية سيارات القنطرة من الجانب الشرقى لقناة السويس بمباشرة عمليات الفحص والتفتيش للسيارات العابرة للمجرى الملاحى لقناة السويس اشتبهوا فى احدى السيارات المحملة بالدبش تحمل ارقام (76400 ) نقل شرقية قيادة المدعو (م . م . م) 58 سنة سائق ومقيم كفرصقر شرقية وبتفتيش السيارة تم العثور على 27 جوال بلاستيك مخبأة أسفل الدبش بداخلهم 676 لفافة كبيرة الحجم من نبات البانجو المخدر وزنت مايقرب من طن ونصف.

تم التحفظ على السيارة والمضبوطات وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 2922 لسنة 2015 جنايات مركز القنطرة شرق، وقررت نيابة القنطرة حبس السائق أربعة أيام على ذمة التحقيق.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365