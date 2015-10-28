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سلطات مطار القاهرة تلقى القبض على صينى متجه لقطر حاول تهريب 97 ألف دولار

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سلطات مطار القاهرة تلقى القبض على صينى متجه لقطر حاول تهريب 97 ألف دولار سلطات مطار القاهرة تلقى القبض على صينى متجه لقطر حاول تهريب 97 ألف دولار
ألقت سلطات مطار القاهرة مساء اليوم الأربعاء، القبض على راكب صينى حاول تهريب 97 ألف دولار داخل جهاز "لاب توب" لدى سفره إلى قطر مخالفا قانون نقل النقد الأجنبى بصحبة الركاب وتم مصادرة المضبوطات وتحرير محضر له.

وقالت مصادر أمنية مسئولة بالمطار، إن المسئولين اشتبهوا أثناء إنهاء إجراءات سفر ركاب رحلة الخطوط القطرية رقم 1304 والمتجهة إلى الدوحة فى حقيبة راكب صينى حيث أوضح جهاز فحص الحقائب بالأشعة وجود أجسام معتمة بداخلها وبفتحها تبين وجود 97 ألف دولار داخل جهاز "لاب توب" بالحقيبة.

ويخالف الراكب الصينى قانون البنك المركزى المصرى رقم 88 لسنة 2003 وتعديلاته والذى يسمح للراكب باصطحاب 10 آلاف دولار أو ما يعادلها من العملات الأجنبية الأخرى.

وأقر الصينى بمحاولة التهريب وأمرت السلطات بمنح الراكب حقه القانونى ومصادرة باقى الأموال وتحرير محضر له وإحالته للنيابة.

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مصر 365