انتهاء التصويت وبدء فرز الأصوات باللجان الانتخابية بأسيوط‎

أنهى رؤساء جميع اللجان الانتخابية بمحافظة أسيوط، عمليات التصويت في اليوم الثاني والأخير من جولة الإعادة بانتخابات مجلس النواب، في تمام الساعة 9 مساءً.

> وقام المستشارون ورؤساء اللجان بالتعاون مع الموظفين المشرفين على الانتخابات بفتح الصناديق بنزع الأقفال البلاستيكية وبدء فرز الأصوات، وسط تأمين قوات الشرطة والجيش المكلفة بتأمين اللجان من الداخل والخارج.

يذكر أن عدد الناخبين الذين لهم حق التصويت في هذه الانتخابات والمقيدين بجداول أسيوط يبلغ 2 مليون و349 ألف و337 ناخبًا وتجرى الانتخابات في 9 دوائر بأسيوط منها 496 مقر انتخابي، يشمل 1168 لجنة فرعية وصندوق بكافة أنحاء المحافظة موزعة على 13 مركز إداري وحي، بالإضافة إلى ندب 12 الف موظف من موظفي المحاكم والنيابات وهيئات ومديريات الخدمات بالإدارة المحلية لمساعدة القضاه المشرفين علي تلك اللجان بأسيوط .

> وتجرى انتخابات جولة الإعادة اليوم في 9 دوائر انتخابية بمحافظة أسيوط، حيث يخوض 36 مرشحًا الانتخابات على 18 مقعدًا برلمانيًا من إجمالي 20 مقعدًا، بعد أن تم حسم مقعدين من الجولة الأولى لصالح المرشح محمد حمدي دسوقي في بندر أسيوط والمرشح محمد الباشا عيد في مركز ديروط.