«العليا للانتخابات»: نسبة الناخبين الذكور بالخارج 91%.. و”البلينا” أكثر الدوائر تصويتًا

كشف المستشار عمرو مروان المتحدث باسم اللجنة العليا للانتخابات خلال مؤتمر صحفي عقده بللهيئة العامة للاستعلامات عن ضبط أحد محاولي التصويت بالاسكندرية.

وأكد مروان أنه تم نقل أحد القضاة المصابين، خلال عملية الإشراف على جولة إعادة المرحلة الأولى.

وقال مروان أن نسبة تصويت الذكور بالخارج ٩١%، كما أن أكثر المصوتين هم دائر ة البلينا و٤٦% هم نسبة المصوتين.

وأضاف مروان أن هناك فارق بين ما يتم تداوله إعلاميًا، وخاصًة على موقع “اليوتيوب” وبين لاحداث الحقيقية والشكاوي المقدمة للجهات الرسمية وحول الشكاوي المقدمة للجنة العليا، قال مروان أن الشكوى تقدم خلال٢٤ ساعة من النتائج وبالنسبة للمارسي الدعاية في غير الموعد القانوني، وقال مروان أن الحسم بذلك يكون بعد تلقى اللجنة لبلاغ رسمي، وأضاف مروان أن أي اتباكات خارج اللجان تحسمها القوات المسلحة والشرطة المكالفة بالتأمين.