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برلماني سعودي:إيران جارة غير موثوق فيها لدى منطقة الشرق الأوسط

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برلماني سعودي:إيران جارة غير موثوق فيها لدى منطقة الشرق الأوسط برلماني سعودي:إيران جارة غير موثوق فيها لدى منطقة الشرق الأوسط

عضو سابق بمجلس الشورى السعودي، محمد آل زلفة

أكد عضو سابق بمجلس الشورى السعودي، محمد آل زلفة، أنّه لنْ يكون هناك حوارٌ مباشر بين المملكة العربية وإيران في اجتماع فيينا المقرر عقده يوم الجمعة المقبل، رغم طلب وزير خارجية إيران أكثر من مرة بإجراء حوار مع المملكة.
> وأضاف آل زلفة خلال لقاءٍ له ببرنامج “وراء الحدث” الذي يُذاع على قناة “الغد” العربي ، مع الإعلامية لينا مسلم، أنّ إيران صانعة الأزمة في سورية لذلك أتعجب من مشاركتها في اجتماع فيينا الخاص بإنهاء الأزمة.
> وتابع آل زلفة أنّ إيران تعد جارة غير موثوق فيها، لكونها صانعة مشاكل منطقة الشرق الأوسط، لذلك المملكة العربية السعودية لا تثق فيها، موضحاً أنّ إيران في مختبر جديد لحسن النوايا، في إشارة إلى اجتماع فيينا المقبل، قائلاً: “نريد أنْ نختبر نوايا إيران في الاجتماع”.
> وأوضح آل زلفة أنّ المفاجآة في اجتماع فيينا هو مشاركة إيران الذي نعتبره الفاعل السلبي في الأزمة السورية، كما أنها فرصة لاختبار النوايا، لافتاً إلى أنّ الأزمة السورية تخطت الحدود الإقليمية.
> من جهته قال أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية الدكتور، محمد كمال، إنّ ستلعب دوراً مهماً في اجتماع فيينا المقبل بسبب علاقتها الجيدة مع كلاً من روسيا، والنظام السوري، والمملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى أنّها ستقوم بدور الوسيط لحل الأزمة.

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