الإسراف فى تناول اللحوم يعرضك للإصابة بالسرطان والحل فى الأسماك والبقوليات

فى تقريرها الأخير عن أهم عشرة مسببات للوفاة على مستوى العالم، أكدت منظمة الصحة العالمية أن أنواع الأورام السرطانية المختلفة تعد من أهم الأسباب المؤدية للوفاة، حيث احتلت أنواع الأورام المختلفة النسبة الأعلى بين مسببات الوفاة العشر، ونافست بقوة أمراض القلب والمخ والكبد.

السبب يرجع بالطبع لتغيير العادات الغذائية الصحية للإنسان، وكذا زيادة فرص التلوث والاعتماد بصورة مفرطة على استخدام المواد الكيميائية المخلقة فى تصنيع الطعام وإعداده وحفظه.

فى السطور التالية تضيف أستاذ الأشعة التشخيصية لأورام الثدى الدكتورة نجلاء عبد الرازق، لتلك الأسباب عوامل أخرى، وأهمها الإسراف فى تناول اللحوم الحمراء.

وتؤكد نجلاء عبد الرازق أن أحدث الدراسات التى أجريت حول مسببات الأورام السرطانية، أكدت فى نتائجها أن الإسراف فى تناول اللحوم الحمراء تحديدا يرفع من فرص التعرض للأورام السرطانية.

لذا أوصت جميع تلك الدراسات بعدم تجاوز نسبة تناول اللحوم الحمراء عن مرة إلى مرتين فقط فى الأسبوع، كما أوصت أيضا بالاعتماد على المصادر الأخرى للحصول على البروتين، وأهمها الأسماك، خاصة الزيتية التى تحتوى على نسبة عالية من عنصر الأوميجا 3، وكذا مصادر البروتين النباتى كالعدس والفول والماشروم.