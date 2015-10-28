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رئيس قناة ten: عطل تقني تسبب في تأخير حلقة «البيت بيتك»..والعاملون : «قطعنا البث»

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رئيس قناة ten: عطل تقني تسبب في تأخير حلقة «البيت بيتك»..والعاملون : «قطعنا البث» رئيس قناة ten: عطل تقني تسبب في تأخير حلقة «البيت بيتك»..والعاملون : «قطعنا البث»

تن تي في

كتبت – إنجي لطفي

قال حسن عبد الكريم رئيس قناة تن، في إتصال هاتفي مع ” ona”، إن سبب تأخير حلقة برنامج ” البيت بيتك” بالأمس جاء بسبب إنه بعد الخروج إلى فاصل حدث عطل تقني في جهاز يعرف “on graphic ” هنج” مما تسبب في تأخير ظهور الإعلامي عمرو عبد الحميد لفقرته بالأمس.

وأضاف عبد الكريم إنه لاصحة لقطع البث متسائلاً كيف تم قطع البث عن القناة في الوقت الذي قامت في التغطية منذ الساعة الثامنة صباحاً.

ومن جانبهم، أكد عدد من العاملين بالقناة أنهم أضربوا عن العمل بالأمس لمدة ساعة ونصف وكادت أن تستمر ولكن تدخلت الإدارة ووعدت بصرف بقية المستحقات المالية.

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أونا