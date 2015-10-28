نشرة ONA | “رأفت الهجان” يعود على “نغم اف ام” ..التحقيق مع رئيس نايل سبورت السابق .. تجديد استديوهات راديو مصر

كتبت – إنجي لطفي

تقدم وكالة أنباء أونا الإخبارية نشرتها الإخبارية الخاصة بأخبار وسائل الإعلام، وبرامج التوك شو، وغيرها من البرامج التي تعرض على الشاشات المصرية الرسمية والخاصة.

> أحمد سمير مدير محطة نغم اف ام، أكد في تصريحات خاصة لـONA، إن المحطة ستبدأ بث أولي حلقات مسلسل “رأفت الهجان” اعتبارا من الأحد المقبل حيث تم معالجة المسلسل إذاعياً.. للمزيد



> التحقيق مع رئيس قناة نايل سبورت السابق بسبب الشكوي الجماعية المقدمة لـ “عصام الأمير”، من جانب عدد من العاملين ببرنامج ” دوري خارج الأضواء” على قناة النايل سبورت، بسبب عدم صرف مستحقات العاملين بالبرنامج عن شهري إبريل ومايو.. للمزيد

طارق أبو السعود مدير محطة راديو “90 90″ أكد في اتصال هاتفي مع وكالة “ONA”أن التعاقد مع الإذاعي أحمد يونس تم بشكل قانوني مؤكدا علي أن برنامجه الجديد”كلام معلمين” سيبث في موعده 3 نوفمبر المقبل مضيفا أنه إضافة للمحطة.. للمزيد

قال الإعلامي عمرو الكحكي، في تصريحات خاصة لـ ONA، إن إدارة النهار اليوم تبحث تقديم برنامج صباحي، موضحاً أن أولوية تقديمه ستكون للمذيعين والمذيعات الشباب من داخل القناة، مضيفاً أن فكرة البرنامج مازالت قائمة وجاري التفكير فيها.. للمزيد

قالت مآصر المرصفي رئيس محطة راديو مصر، إن المحطة انتهت من المرحلة من تجديد استديوهات راديو مصر بالتنسيق مع قطاع الهندسة الإذاعية.. للمزيد