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صور| البدوي يحث الناخبين على التصويت من خلال غرفة عمليات «الوفد»

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صور| البدوي يحث الناخبين على التصويت من خلال غرفة عمليات «الوفد» صور| البدوي يحث الناخبين على التصويت من خلال غرفة عمليات «الوفد»

البدوي يتابع العملية الانتخابية

ترأس الدكتور السيد البدوي رئيس الوفد في ساعات الحسم الأخيرة غرفة عمليات حزب الوفد لمراقبة الانتخابات البرلمانية وذلك في في اليوم الثاني والأخير لجولة الإعادة بالمرحلة الأولى والتي تجري في 14 محافظة.

واستقبل رئيس الوفد عدد من المكالمات التليفونية ومن داخل غرفة عمليات متابعة العملية الانتخابية لحزب الوفد وذلك من خلال الخط الساخن وشبكة الانترنت مع عدد من الغرف الفرعية المنتشرة في محافظات المرحلة الأولى للعملية الانتخابية.

واستمع البدوي لعدد من الشكاوى من مرشحي الوفد ومندوبيهم المنتشريين في كافة الدوائر الانتخابية والذين أكدوا له على انتشار الرشاوي الانتخابية في اللحظات الأخيرة أمام لجان الاقتراع.

ودعا البدوي الناخبين المصرية الوفية النزول لدعم الوطن في الساعات القليلة المتبقية من زمن التصويت والذي ينتهي في التاسعة من مساء اليوم .

وناشد رئيس الوفد شباب النزول إلى لجان الاقتراع بكل قوة فالوطن ملكا لهم ولاحلامهم فهم آمل اليوم والمستقبل.

وحذر رئيس حزب الوفد من الرشاوي الانتخابية والمال السياسي والذي ظهر بشكل صارخ امام لجان الاقتراع والذي يهدف إلى التأثير علي الناخبين وتوجيههم للتصويت لصالح مرشح بعينه.

كما دعا البدوي كافة المواطنين الذين لم يدلوا بأصواتهم بالخروج إلي لجان الأقتراع للأدلاء بأصواتهم من أجل إستكمال خارطة الطريق.

كما تابع غرفة العمليات المستشار بهاء الدين ابوشقة وأيمن عبدالعال نائب رئيس الحزب واللواء محمد الحسيني أمين صندوق حزب الوفد و جميع أعضاء غرفة العمليات.

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