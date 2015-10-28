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أمطار غزيرة تغرق منطقة الفلكى بالإسكندرية

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أمطار غزيرة تغرق منطقة الفلكى بالإسكندرية أمطار غزيرة تغرق منطقة الفلكى بالإسكندرية
شهدت منطقة الفلكى شرق الإسكندرية، هطول الأمطار الغزيرة منذ قليل، مما تسبب فى غرق المنطقة وارتفاع منسوب المياة بالشوارع.

وتواجد اللواء أحمد أبو طالب، رئيس حى المنتزه أول، بالمنطقة ورافقه معاون رئيس الحى للمرافق، وجارى استمرار أعمال شفط المياه من خلف أرض المعارض.

أكد رئيس الحى على أنه جارى استمرار أعمال شفط المياه من غرفة الكهرباء بشارع مصطفى كامل بالشركة الشرقية للكتان.
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