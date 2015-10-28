وفاة رابع مستشار ورئيس لجنة بكفر الدوار عقب إصابته بأزمة صحية

أعلنت هيئة قضايا الدولة، منذ قليل، عن وفاة رابع أعضائها المشاركين فى الانتخابات البرلمانية.

وأشارت هيئة قضايا الدولة، فى بيان لها، إلى أن المستشار عيد فهيم السعيد عزام نائب رئيس هيئة قضايا الدولة ورئيس إحدى لجنة كفر الدوار فى المرحلة الأولى من الانتخابات وافته المنية منذ قليل، فى إحدى المستشفيات، إثر إصابته بأزمة صحية حادة منذ المرحلة الأولى من الانتخابات .

وأوضحت الهيئة أنه عقب إصابة ومرض المستشار عيد فهيم ونقله للمستشفى تم انتداب عضو آخر، بدلا منه ليتولى منصبه فى مرحلة الإعادة الجارية.

الجدير بالذكر أنه توفى اثنان من المستشارين وأصيب آخر بهيئة قضايا الدولة، أثناء إجراء الانتخابات فى المرحلة الأولى نتيجة حوادث سير.

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