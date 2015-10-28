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بالصور.. الأمن يفض اشتباكات أنصار المرشحين بكرداسة

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بالصور.. الأمن يفض اشتباكات أنصار المرشحين بكرداسة بالصور.. الأمن يفض اشتباكات أنصار المرشحين بكرداسة
ألقت منذ قليل، قوات الأمن، القبض على فرد من مثيرى الشغب، أمام مدرسة فاطمة الزهراء الإعدادية بنين فى كرادسة، وذلك بعد وقوع اشتباكات بين أنصار المرشحين أمام إحدى اللجان فى جولة الإعادة للانتخابات البرلمانية.

فيما انتشرت قوات الأمن، أمام مقر المدرسة، لفض الاشتباكات بين أنصار المرشحين، والسيطرة على الوضع لإنهاء الأزمة.

وكانت لجنة مدرسة فاطمة الزهراء الإعدادية بنين فى كرادسة، شهدت اشتباكات بالايدى بين أنصار المرشحين أمام اللجنة، بسبب الدعاية الانتخابية.

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015


>- اشتباكات بالأيدى بكرداسة قبيل إغلاق باب التصويت بجولة الإعادة

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