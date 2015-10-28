حبس عاطلين لحيازتهما حشيش وأقراص المخدرة فى الخصوص

قررت نيابة الخصوص برئاسة محمود سعيد رئيس النيابة حبس " عاطلين " أربعة أيام علي ذمة التحقيق فى اتهامهما بالاتجار في الحشيش والأقراص المخدرة بمدينة الخصوص.

تلقى اللواء سعيد شلبي مدير أمن القليوبية إخطارا من الرائد أحمد عسر رئيس مباحث قسم الخصوص بتمكن النقيب محمد الجمل معاون المباحث من ضبط كل " احمد ف " 23 سنة عاطل وبحوزته ( 180 ) قرص مخدر و55 جنيه وهاتف محمول و" محمد ش "30 سنة عاطل بحوزته 120 جرام حشيش و250 جنيه وهاتف محمول، وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار فتحرر لهما محضر واصدرت النيابة العامة قرارها السابق بإشراف المستشار أحمد عبد الله المحامي العام لنيابات شمال القليوبية.