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ننشر صورة المتحرش بفتاة مول مصر الجديدة..والمتهم:عاكستها وشتمتنى فضربتها

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ننشر صورة المتحرش بفتاة مول مصر الجديدة..والمتهم:عاكستها وشتمتنى فضربتها ننشر صورة المتحرش بفتاة مول مصر الجديدة..والمتهم:عاكستها وشتمتنى فضربتها
حصل اليوم السابع على صورة بطل التحرش بفتاة بمول شهير فى الجديدة والذى يباشر معه المستشار أسامة مرزوق مدير نيابة مصر الجديدة التحقيق الآن .

واعترف المتهم لرجال مباحث قسم مصر الجديدة بجريمته، وقال: "سمعت الفتاة تتحدث بطريقة غير لائقة فى هاتفها مع شاب ما دفعنى لمعاكستها وعندما سبتنى بألفاظ بذيئة تعديت عليها بالضرب".

كانت فتاة نشرت مقطع فيديو يتضمن تعدى رجل عليها بالضرب بعد أن حاول التحرش بها فى أحد المجمعات التجارية بشارع الأهرام فى منطقة الكوربة بمصر الجديدة، ورفض افراد امن المجمع التجارى الإدلاء بشهادتهم أمام الشرطة بناء على طلبها.
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مصر 365

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