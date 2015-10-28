مدير أمن الغربية يتفقد كمين مدخل كفر الزيات

تفقد اللواء نبيل عبد الفتاح، مدير أمن الغربية، كمين مدخل مركز كفر الزيات، وأشرف على حملة الإزالات والتقى الضباط والقوات المشاركة فى الحملة.

ورافق مدير الأمن مساعده للأمن العام اللواء أحمد عبد الوهاب، واللواء هشام والى مدير إدارة المرور، واللواء إبراهيم عبد الغفار مدير المباحث، والعميد أشرف درويش مأمور مركز كفر الزيات.

ووجه مدير الأمن الضباط بملاحظة الحالة وتوسيع دائرة الاشتباه السياسى والجنائى، وإجراء الاستيقاف القانونى وضبط كل ما من شأنه الإخلال بالأمن، والتأكيد على شدة اليقظة وتوخى الحيطة والحذر فى التعامل مع المترددين على المنشآت المهمة واحترام حقوق الإنسان وحسن معاملة المواطنين.