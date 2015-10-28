أخبار عاجلة

ضبط مشرف نظافة يبيع صناديق القمامة بالمنيا -
محافظ الفيوم يفتتح أعمال تطوير المستشفى العام -
بالصور.. وزير الصحة من بورسعيد: هدفنا تقديم خدمات طبية مميزة -
توتنهام يسحق واتفورد برباعية في «البريميرليج» -
رمضان على مقاعد بدلاء ستوك أمام ليفربول -
«المحمدي» في التشكيل الأساسي لهال أمام السيتي -
بث مباشر.. «ريال مدريد × أتلتيكو مدريد» في «الليجا» -
الريال والأتلتيكو بالقوة الضاربة في الديربي -
بث مباشر.. «ليفربول×ستوك سيتي» في «البريميرليج» -
بث مباشر.. «مانشستر سيتي × هال سيتي» في «البريميرليج» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

ضبط تشكيل عصابى تخصص فى سرقات الحقائب بالإسكندرية

Google+ Print
ضبط تشكيل عصابى تخصص فى سرقات الحقائب بالإسكندرية ضبط تشكيل عصابى تخصص فى سرقات الحقائب بالإسكندرية
نجحت مباحث مديرية أمن الإسكندرية برئاسة اللواء شريف عبد الحميد مدير ادارة البحث الجنائى بمديرية أمن الإسكندرية فى ضبط تشكيل عصابى تخصص فى سرقات الحقائب باسلوب الخطف.

ووردت معلومات لضباط مجموعة مكافحة جرائم السرقات المتنوعة برئاسة العميد ياسر سرى، تفيد قيام كل من محمد ك ال ك 23 سنة عاطل مقيم مركز طما محافظة الفيوم وحاليا مدينة 6 أكتوبر محافظة الجيزة، ومحمد ص م ز 21 سنة عاطل ومقيم مركز سوهاج محافظة سوهاج، ومنى س ا 50 سنة ربة منزل مقيمة مركز سوهاج محافظة سوهاج، بتكوين تشكيلاً عصابياً فيما بينهم تخصص فى ارتكاب جرائم السرقات العامه وخاصة خطف الشنط مستقلين سيارة مستأجرة.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن النقيب ميسور زيدان والنقيب خالد ثروت والنقيب احمد مجدي والنقيب مروان عبد الله الظباط بالمجموعة بمواجهتهم واعترفوا بارتكابهم حادث القضية جنح قسم شرطة كرموز عن بلاغ محمد مصطفى محمود الطيب بسرقة حقيبة يد، وبداخلها "هاتف محمول – مبالغ مالية – مجموعة من الأوراق الخاصة به " أثناء سيره بدائرة القسم.

وبإرشادهم تم ضبط المسروقات وبعرضها علي المجني عليهم تعرفوا عليها، وبالعرض على النيابة العامة قررت حبسهم احتياطيا على ذمة التحقيق.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
مقتل 5 تكفيريين في 3 حوادث متفرقة بـ"الشيخ زويد"

مقتل 5 تكفيريين في 3 حوادث متفرقة بـ"الشيخ زويد"

موسكو تعلق العمل باتفاقها مع واشنطن لمنع وقوع حوادث جوية في سوريا

موسكو تعلق العمل باتفاقها مع واشنطن لمنع وقوع حوادث جوية في سوريا

فيديو| «المركز المصري لتعليم القيادة الأمنة».. كيف تتجنب حوادث الطرق؟

فيديو| «المركز المصري لتعليم القيادة الأمنة».. كيف تتجنب حوادث الطرق؟