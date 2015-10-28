ضبط تشكيل عصابى تخصص فى سرقات الحقائب بالإسكندرية

نجحت مباحث مديرية أمن الإسكندرية برئاسة اللواء شريف عبد الحميد مدير ادارة البحث الجنائى بمديرية أمن الإسكندرية فى ضبط تشكيل عصابى تخصص فى سرقات الحقائب باسلوب الخطف.

ووردت معلومات لضباط مجموعة مكافحة جرائم السرقات المتنوعة برئاسة العميد ياسر سرى، تفيد قيام كل من محمد ك ال ك 23 سنة عاطل مقيم مركز طما محافظة الفيوم وحاليا مدينة 6 أكتوبر محافظة الجيزة، ومحمد ص م ز 21 سنة عاطل ومقيم مركز سوهاج محافظة سوهاج، ومنى س ا 50 سنة ربة منزل مقيمة مركز سوهاج محافظة سوهاج، بتكوين تشكيلاً عصابياً فيما بينهم تخصص فى ارتكاب حوادث جرائم السرقات العامه وخاصة خطف الشنط مستقلين سيارة مستأجرة.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن النقيب ميسور زيدان والنقيب خالد ثروت والنقيب احمد مجدي والنقيب مروان عبد الله الظباط بالمجموعة بمواجهتهم واعترفوا بارتكابهم حادث القضية جنح قسم شرطة كرموز عن بلاغ محمد مصطفى محمود الطيب بسرقة حقيبة يد، وبداخلها "هاتف محمول – مبالغ مالية – مجموعة من الأوراق الخاصة به " أثناء سيره بدائرة القسم.

وبإرشادهم تم ضبط المسروقات وبعرضها علي المجني عليهم تعرفوا عليها، وبالعرض على النيابة العامة قررت حبسهم احتياطيا على ذمة التحقيق.