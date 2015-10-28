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حبس "المهدى المنتظر" المتهم بالبلطجة على السائقين بالعمرانية

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حبس "المهدى المنتظر" المتهم بالبلطجة على السائقين بالعمرانية حبس "المهدى المنتظر" المتهم بالبلطجة على السائقين بالعمرانية
أمرت نيابة العمرانية بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيق لاتهامه بحيازة أسلحة نارية بدون ترخيص وفرض الإتاوة على السائقين.

وردت معلومات للمقدم محمد غراب رئيس مباحث قسم شرطة العمرانية بحيازة "عصام.ع" وشهرته "المهدى المنتظر" - سابق اتهامه فى 15 قضية مخدرات وشغب وفرض سيطرة وسرقة لأسلحة نارية يستخدمها فى تهديد السائقين بالمواقف، والحصول منهم على إتاوات وبالبلطجة على المواطنين.

وبإعداد كمين له تمكن النقيب كريم صفائح معاون مباحث العمرانية من القبض عليه وبحوزته بندقية وفرد خرطوش أثناء تواجده بموقف سيارات وحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيق.

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مصر 365