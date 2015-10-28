«ضعف الإقبال» يدفع مراسلى الصحف والقنوات لالتقاط الصور التذكارية (صور)

كتبت : نانيس البيلي

“14 محافظة” أسدلت الستار على مشهد التصويت في انتخابات النواب، بإعلان اللجنة العليا للانتخابات، في التاسعة من مساء اليوم، غلق صناديق الاقتراع بها في اليوم الثاني والآخير من مرحلة الإعادة في الجولة الأولي من الانتخابات البرلمانية، ومازال عزوف الشباب عن الإدلاء بأصواتهم هو العنوان الأبرز في المرحلة الأولى من الانتخابات، رافعين شعار “التجاهل” الذي تمسكوا به رغم الدعوات الحثيثة من جانب وسائل الإعلام والسياسيين للمشاركة عقب المشهد الصادم في اليومين الأول والثاني من المرحلة الأولى.

مشاهد فراغ اللجان الانتخابية وقلة عدد الناخبين الذين كان معظمهم من السيدات وكبار السن مصطحبين معهم الأطفال، انعكس أيضًا على مراسلي الصحف والقنوات التليفزيونية، الذين اعتادوا على حالة الفراغ الذي شاهدوه في أول يومين، وتحرر مندوبوا الوسائل الإعلامية من الضغوط التي عادتًا ماتصاحبهم في عملهم من كثرة عدد الأفراد المتواجدين والتفافهم حول المراسل والتدافع بجواره أحيانًا بجانب ضغط الوقت، فغياب الناخبين وفراغ اللجان وطول فترة التصويت التي امتدت لـ12 ساعة جعلت الصحفيين والمراسلين أكثر ارتياحًا في أداء عملهم، وهيئت لهم متسعًا من الوقت لالتقاط الصور التذكارية وتبادل الأحاديث وتناول الافطار والوجبات الخفيفة معًا، كما وجدوا متسعًا من الوقت خلال يوم الانتخابات الطويل لنشر تلك الصور عبر حساباتهم بـ”فيس بوك”.

من أمام إحدى اللجان الانتخابية بمحافظة أسيوط، وقف “مينا بشرى” مراسل قناة “أون تي في” يلتقط صورة “سيلفي” ومعه عدد من زملائه الصحفيين والمصورين، ومن ورائهم بدت اللجنة شبه فارغة من الناخبين.

وعبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، نشرت “هديل صقر” مراسلة قناة “الحياة” عدد من الصور التي التقطتها مع زملائها من أمام إحدى اللجان الانتخابية بمحافظة الفيوم، وهم يتناولون الافطار والوجبات الخفيفة على مدار اليوم.

بينما وقف “حاتم محمد أحمد” مراسل قناة “سي بي سي” و”إبراهيم فوزي” مراسل” قناة “أون تي في” أمام إحدى اللجان الانتخابية بمحافظة الإسكندرية ومعهم عدد من زملائهم، وقد حملوا تصاريح اللجنة العليا للانتخابات، والتقطوا صورة أظهرت فراغ اللجنة من الناخبين.