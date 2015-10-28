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رئيس المركز الوطني للوثائق والمحفوظات السعودي يغادر القاهرة‎

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رئيس المركز الوطني للوثائق والمحفوظات السعودي يغادر القاهرة‎ رئيس المركز الوطني للوثائق والمحفوظات السعودي يغادر القاهرة‎

مطار القاهرة الدولي – أرشيفية

غادر مطار القاهرة الدولي، رئيس المركز الوطني للوثائق والمحفوظات السعودي “فهد بن عبدالله السماري”، بعد زيارة لمصر التقى خلالها الدكتور نبيل العربي الأمين العام لجامعة الدول العربية، لتوقيع مذكرة تعاون مع الجامعة على هامش احتفالية “يوم الوثيقة العربية”، التي نظمتها بمناسبة مرور 70 عامًا على تأسيسها.

أكد السماري عقب التوقيع، أن المذكرة تهدف إلى تطوير علاقات التعاون الثنائي وتعزيزها في مجال عمل كل من المركز والجامعة من خلال تشجيع الدراسات، والبحوث وخدمة الباحثين في الجانبين وتزويدهم بالمعلومات والمصادر التاريخية وتبادل الإصدارات والفرق البحثية وخبرات الصيانة والترميم والتقنية والتدريب وإقامة الندوات والمعارض المشتركة.

وقع المذكرة من الجانب السعودي الوزير المفوض بسفارة بالقاهرة، محمد بن حسين مدني ومن الجامعة العربية الأمين العام المساعد رئيس قطاع الإعلام والإتصال السفيرة هيفاء أبوغزالة.

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