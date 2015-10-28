بلاتر يفضح بلاتيني: «هو من طالب بتنظيم قطر للمونديال»

قال رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم الموقوف سيب بلاتر، أنه كان هناك اتفاق مسبق، يقضي بتنظيم روسيا كأس العالم 2018، قبل إجراء عملية التصويت بين المنافسين.

وقال بلاتيني لوكالة أنباء “تاس” الروسية:” تناقشنا في 2010 حول كأس العالم، وكان هناك قرارا مزدوجا، حيث رأينا أن المونديال يجب ذهابه إلى روسيا لانها لم تنظمه من قبل، أما مونديال 2022 فقررنا أن يذهب لأمريكا، ليصبح المونديالين في أيادي أقوى دولتين سياسيا في العالم”.

وأضاف:” كل شيء كان جيدا حتى جاء نيكولا ساركوزي رئيس فرنسا واجتمع بأحد أمراء قطر الذي يديرها الآن”.

وتابع:” في وقت لاحق من الاجتماع قال ميشيل بلاتيني أن قطر هي الأنسب لتنظيم المونديال، مما تسبب في تغييرات جذرية”.