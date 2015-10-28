أخبار عاجلة

ضبط مشرف نظافة يبيع صناديق القمامة بالمنيا -
محافظ الفيوم يفتتح أعمال تطوير المستشفى العام -
بالصور.. وزير الصحة من بورسعيد: هدفنا تقديم خدمات طبية مميزة -
توتنهام يسحق واتفورد برباعية في «البريميرليج» -
رمضان على مقاعد بدلاء ستوك أمام ليفربول -
«المحمدي» في التشكيل الأساسي لهال أمام السيتي -
بث مباشر.. «ريال مدريد × أتلتيكو مدريد» في «الليجا» -
الريال والأتلتيكو بالقوة الضاربة في الديربي -
بث مباشر.. «ليفربول×ستوك سيتي» في «البريميرليج» -
بث مباشر.. «مانشستر سيتي × هال سيتي» في «البريميرليج» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

الزمالك يسدد جزء من مكافآت الدوري والكأس للاعبيه

Google+ Print
الزمالك يسدد جزء من مكافآت الدوري والكأس للاعبيه الزمالك يسدد جزء من مكافآت الدوري والكأس للاعبيه

متابعة حية ومباشرة لمباراة نصف نهائي بطولة إفريقيا للأندية الأبطال لكرة اليد والتي تجمع الزمالك والترجي.

أحمد الأحمر يسجل هدفه السابع حتى الدقيقة 20 من الشوط الثاني.

محمد ممدوح هاشم سجل ثمانية أهداف حتى الدقيقة 27 من الشوط الثاني.

-------

الترجي يتقدم 27-26 ونبدأ الفترة الاضافية الثانية.

الترجي يتعادل 26-26.. مر دقيقتين

الزمالك يتقدم 26-25 في بداية الوقت الإضافي.

انتهى الوقت الأصلي بالتعادل 25-25 ونحتكم لوقت إضافي خمس دقائق

بمرور 29 دقيقة الترجي يتعادل برمية جزائية

بمرور 28 دقيقة من الشوط الثاني الزمالك يتقدم على الترجي 25-24

بمرور 26 دقيقة من الشوط الثاني الترجي يتعادل مع الزمالك 24-24

بمرور 25 دقيقة من الشوط الثاني الترجي يتعادل مع الزمالك 24-24

بمرور 20 دقيقة من الشوط الثاني الزمالك يتعادل مع الترجي 22-22

بمرور 15 دقيقة من الشوط الثاني الزمالك يتعادل مع الترجي 20-20

أول تقدم للترجي في الدقيقة 12 من الشوط الثاني 18-17

بمرور 10 دقائق من الشوط الثاني الترجي يتعادل مع الزمالك 17-17

بمرور 5 دقائق من الشوط الثاني الترجي متأخر أمام الزمالك 15-14

انتهى الشوط الأول بتقدم الزمالك 11-10 على الترجي.

بمرور 25 دقائق النتيجة حتى الآن 11-8 للزمالك.

بمرور 20 دقائق النتيجة حتى الآن 9-6 للزمالك.

بمرور 15 دقائق النتيجة حتى الآن 8-5 للزمالك.

بمرور 10 دقائق النتيجة حتى الآن 6-4 للزمالك.

بمرور 5 دقائق النتيجة حتى الآن 3-1 للزمالك.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع