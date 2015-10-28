الزمالك يسدد جزء من مكافآت الدوري والكأس للاعبيه

متابعة حية ومباشرة لمباراة نصف نهائي بطولة إفريقيا للأندية الأبطال لكرة اليد والتي تجمع الزمالك والترجي.

أحمد الأحمر يسجل هدفه السابع حتى الدقيقة 20 من الشوط الثاني.

محمد ممدوح هاشم سجل ثمانية أهداف حتى الدقيقة 27 من الشوط الثاني.

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الترجي يتقدم 27-26 ونبدأ الفترة الاضافية الثانية.

الترجي يتعادل 26-26.. مر دقيقتين

الزمالك يتقدم 26-25 في بداية الوقت الإضافي.

انتهى الوقت الأصلي بالتعادل 25-25 ونحتكم لوقت إضافي خمس دقائق

بمرور 29 دقيقة الترجي يتعادل برمية جزائية

بمرور 28 دقيقة من الشوط الثاني الزمالك يتقدم على الترجي 25-24

بمرور 26 دقيقة من الشوط الثاني الترجي يتعادل مع الزمالك 24-24

بمرور 25 دقيقة من الشوط الثاني الترجي يتعادل مع الزمالك 24-24

بمرور 20 دقيقة من الشوط الثاني الزمالك يتعادل مع الترجي 22-22

بمرور 15 دقيقة من الشوط الثاني الزمالك يتعادل مع الترجي 20-20

أول تقدم للترجي في الدقيقة 12 من الشوط الثاني 18-17

بمرور 10 دقائق من الشوط الثاني الترجي يتعادل مع الزمالك 17-17

بمرور 5 دقائق من الشوط الثاني الترجي متأخر أمام الزمالك 15-14

انتهى الشوط الأول بتقدم الزمالك 11-10 على الترجي.

بمرور 25 دقائق النتيجة حتى الآن 11-8 للزمالك.

بمرور 20 دقائق النتيجة حتى الآن 9-6 للزمالك.

بمرور 15 دقائق النتيجة حتى الآن 8-5 للزمالك.

بمرور 10 دقائق النتيجة حتى الآن 6-4 للزمالك.

بمرور 5 دقائق النتيجة حتى الآن 3-1 للزمالك.