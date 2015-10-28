حكاية شركة مدرج - الهدف ' عودة الجمهور للملاعب ' .. وخطة تأمين 16 استاد

"هدفنا عودة الجمهور للمدرجات في الدوري المصري من جديد.. ولا شيء آخر" هكذا تحدث طارق الرافعي رئيس مجلس إدارة شركة (مدرج) للأمن.

ظهرت شركة (مدرج) وقامت بتقديم تصور لتأمين عودة الجماهير للمدرجات بشكل منظم وآمن وآدمي. فما هي وكيف بدأت وما هدفها؟

وأجرى FilGoal.com حوارا مع طارق الرافعي الذي تحدث فيه عن رؤية الشركة والهدف وطموحه.

والتالي ما قاله مؤسس الشركة وصاحب الفكرة في حواره مع FilGoal.com.

"أنشأت شركة مدرج من أجل عودة الجمهور فقط.. لا نعمل في أي مجال آخر والفكرة بدأنا في تنفيذها العام الحالي بسبب رغبتنا في عمل شيء إيجابي بإعادة الجمهور مرة أخرى".

"قمنا بزيارة يوم الأربعاء لمقر اتحاد الكرة وعرضنا عليهم الفكرة وتم إخبارنا بأن هناك عروض أخرى لتأمين عودة الجمهور للمدرجات.. وسيبحثوا أفضلها ويخطرونا بعد ذلك".

"درست تأمين منشآت رياضية في الاتحاد الدولي لكرة القدم بجانب خبرتي كمدير تسويق سابق لنادي الزمالك ومن هنا جاءت لي الفكرة".

"نحن معنا مجلس إدارة كامل ومعنا موظفين.. عرضت الفكرة واجتمعنا من أجل وضع الهدف وهو إعادة الجمهور للملاعب بشكل محترم وآدمي ولهذا أخذنا المخاطرة بصرف أموال حول العلاقات العامة والتصميمات لكي نقوم بإيصال الفكرة للجمهور".

"نحن في مرحلة انتظار قرار اتحاد الكرة وإذا وقع الاختيار علينا أو على شركة أخرى ليس لدينا مشكلة سنقوم بمساندته وتقديم كل الدعم له".

"في النهاية هدفنا هو أن يعود الجمهور للمدرج بشكل آمن وسليم. يدخل بشكل محترم ويخرج منه بشكل محترم ويعود به لشكل سليم".

خطوات التأمين

"سنستعين بشركات أجنبية لديها خبرة في تأمين المباريات لمنح تدريبات معينة لمن يؤمن المباريات.. معنا مستشارين في مجلس الإدارة وأشخاص عملوا مع الفيفا لتأمين المونديال".

"سنقوم بتركيب الكاميرات والبوابات الإلكترونية ووضع البرمجة الإلكترونية ووضع خطة الإخلاء وخطة الدخول وتجهيز الغرفة المركزية لإدارة الاستاد".

"لدينا الكثير من الأفكار أيضا بخصوص بيع التذاكر ستكون متاحة على الإنترنت ومنافذ عديدة أيضا.. لن تكون مضطرا للانتظار بالساعات من أجل استلام تذكرتك. هي خمس دقائق كفيلة بحصولك على تذكرة الدخول".

"ستكون منتشرة على مستوى الجمهورية وتحجز التذكرة برقم الكرسي الذي ستجلس عليه في الاستاد".

الشماريخ

"الاتحاد الدولي لكرة القدم يمنع استخدام الشماريخ في الملاعب.. هي ليست قرارات أمنية للداخلية أو الشركة".

"هي لوائح من الاتحاد الدولي وسنقوم بتطبيقها لا أكثر ولا أقل".

"سنوفر فقط منافذ بيع في الشارع لأن في الخارج البيع أونلاين فقط. وهذا الفارق الوحيد مع ما يتم في أوروبا".

متى يعود الجمهور؟

"في الخطة التي وضعناها أمام اتحاد الكرة، سيحتاج أول استاد لإنهاء إجراءات استقباله للجماهير ستة أشهر. ثم بعد ذلك تكون المدة أقل لأنك ستكون علمت احتياجاتك واكتسبت خبرة أسرع".

"الخطة التي وضعت هي تأمين 16 استاد لأننا نريد أن تنظم مصر بطولات دولية وقارية سواء بطولة الأمم الإفريقية أو كأس العالم للأندية، ولو ربنا أراد ونظمنا كأس عالم نستطيع تأمين 32 استادا".

"وبالعودة للدوري.. الخطة ستكون 16 استاد سيستغرق إنجازها ثلاثة سنوات.. لكن لكي يقام الدوري بجمهور قد تحتاج خطة تجهيز الملاعب لاستقبال الجمهور حوالي 18 شهرا".