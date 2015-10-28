جلسة «جلد» جديدة للمدون السعودي رائف بدوي

أفادت زوجة المدون السعودي، رائف بدوي، المحكوم عليه بألف جلدة و10 أعوام سجنا، بأن السلطات ستستأنف قريبا جلد زوجها.

وبحسب ما ذكرت شبكة “BBC” قالت زوجة المدون السعودي، إنصاف حيدر، المقيمة بكندا إن السلطات السعودية “أعطت الضوء الأخضر لاستئناف جلد رائف بدوي” ولكن هذه المرة داخل السجن وليس في ساحة عامة.

وكتبت إنصاف على موقع مخصص لقضية زوجها: “الجلد سيستأنف قريبا”، في السجن الذي هو فيه.

وأبدت زوجة بدوي في بيانها استغرابها لقرار السلطات استئناف جلده بالرغم من أن المحكمة السعودية ماتزال تنظر في القضية، مناشدة السلطات العليا الإفراج عنه.

وقد ثارت حملة استنكار عبر العالم بعد الحكم على بدوي بألف جلدة و10 أعوام سجنا، بعد إدانته بتهمة إهانته الإسلام، وهو الحكم الذي أيدته المحكمة العليا السعودية هذا العام.

وجلد بدوي خمسين جلدة خارج مسجد في مدينة جدة، في ينايرالماضي ، ولكن تم تأجيل بقية العقوبة لوقت لاحق.

وأسس بدوي شبكة “الليبراليون السعوديون”، واعتقل في يونيو2012، وفق قانون الجرائم الالكترونية، وأمر قاض بإغلاق الموقع، بعدما انتقد “هيئة الأمر بالمعروف” في السعودية.