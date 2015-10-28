«راقب يا مصري» : الأمن ينزع فتيل اشتباكات طائفية في القوصية بمحافظة أسيوط 

رصدت حملة “راقب يامصري” التطوعية لمتابعة الإنتخابات النيابية (مصر 2015)، والتي تتألف من عدد 24 جمعية ومؤسسة ومركز حقوقى من المتخصصين فى مجال متابعة الانتخابات العديد من المظاهر المتعلقة بالساعات الأولى من جولة الاعادة بمحافظات المرحلة الأولى الـ14، والتي تجري بهم الإنتخابات البرلمانية، والتي إنطلقت في صباح أمس الثلاثاء وتستمر اليوم الأربعاء، وذلك بعد أن شهد اليوم الأول حضور جيد بعدد من المحافظات ومتوسط بعدد أخر، وإن كانت محافظات المنيا وسوهاج وأسيوط والجيزة تصدروا المشهد الانتخابي بحضور متوسط في الساعات الأولى من اليوم الأول، وإزدادت بشكل ملحوظ في منتصف ونهاية اليوم الأول وبخاصة بعد ساعة الراحة.

وكان من أهم مارصد متابعي حملة “راقب يامصري” المتطوعـين، تزايد مظاهر التأثير على إرادة الناخبين بعدد من لجان محافظة الجيزة، وإن كان أشهر المشاهدات هو ما رصده متابعي “راقب يامصري” بمجمع مدارس كرداسة، والتي قامت فيها قوات الأمن بإلقاء القبض على أحد مندوبي الدعاية ،والذي ضبط بحوزته مبالغ مالية كبيرة بالإضافة لعدد كبير من بطاقات الرقم القومي، وذلك عقب مشاهدات له يحاول شراء أصوات عدد من الناخبين، وتم احالته إلى النيابة لإتخاذ اللازم قانونًا.

كما رصدت حملة ” راقب يامصري”، قلة عدد المشاركين بلجنة النساء بمدرسة أسيوط الثانوية بنات، والتي وصلت نسب المشاركة بها حوالى 20% تقريبًا، والتي تنوعت بكافة اللجان تقريبا بالمحافظة، ووسط توقعات بزيادة الأقبال في الساعات المقبلة، وعقب تحسن الجو الحار إلى حد ما هناك .

كما رصدت الحملة، تصريحات للمستشار طارق مصطفى، المحام العام لنيابات أسيوط، بأن نسب المشاركة في الإعادة أفضل من مثيلاتها في الجولة الأولى قبل مرحلة الإعادة.

ورصدت الحملة، بلجنة مدرسة أبشواي باللجان 90 و 91 و 92 و 93 تراوح نسب المشاركة بتلك اللجان بين 30% إلى 35% من جملة من لهم حق المشاركة بتلك اللجان، وبنسب أعلى من معدلات المرحلة الأولى، بينما كانت المشاركة الأكثر لكبار السن بتلك اللجان وأيضاً للسيدات وبعض الشباب.

ورصدت إرتفاع معدلات مشاركة المرأة بلجان محافظة الفيوم من 70% بالمرحلة الأولي إلى 85% بمرحلة الإعادة.

أما محافظة البحر الأحمر فتم، رصد تزايد الأعداد المشاركة ببعض لجان المحافظة بالمقارنة بنسب المشاركة أمس وبخاصة بعد فترة الراحة، في ظل نسب مشاركة مرتفعة لكبار السن والسيدات، ووسط أجواء انتخابية هادئة إلى حد كبير، ودون وجود أي مظاهر لخروقات مؤثرة على مجريات المشهد الإنتخابي.

ومحافظة المنيا تم رصد زيادة الأعداد المشاركة ببندر المنيا بالمقارنة بباقي مراكز محافظة المنيا في ظل عدم تواجد عصبيات وقبليات ببندر المنيا على عكس باقي مراكز المحافظة، والتي تتميز بطابع قبلي وعائلي لعملية التصويت على عكس مركز بندر المنيا، الذي يتميز بالتصويت الفردي وليس القبلي.

و أيضاً بمحافظة المنيا رصدت لافتة طيبة من أحد رؤساء اللجان بمجمع لجان مدرسة صفت اللبن ببندر المنيا بالتبرع بمبلغ مالي لصالح تعليم الأطفال، وذلك بعد أن قام السيد المستشار أحمد عبد السلام رئيس اللجنة الخامسة بصفت اللبن بمبلغ 18000 جنية لتعليم الأطفال بتلك المدرسة .

كما نجحت قوات أمن المنيا في إلقاء القبض على شخص بمركز بسمالوط قام باطلاق عدد من الأعيرة النارية على مقر إحدي اللجان، وحاول الفرار إلا أن قوات تأمين اللجنة لاحقته وقامت بضبطه، وجاري التحقيق معه بشأن جهات التحقيق المختصة.

كما تم الرصد في محافظة أسوان والتي تضم 5 دوائر عدم ملاحظة تزايد أعداد المشاركين بالمقارنة بالأمس، ووسط تطلعات بزيادة العدد مع مرور الوقت وهو ماتميزت به الدائرة الأولى، ومع اختلاف الحال بمراكز دراو وكوم أمبو وأدفو، التي تميزت بالحشد العائلي والقبلي وتوجيههم إلى التصويت، بينما تميزت دائرة نصر النوبة بندرة المشاركة على مدار اليومين.

كما رصدت محافظة بنى سويف بدائرة الفشن تباين نسب المشاركة بين لجان البندر مثل مدرسة النزهة التي تضم 1863 ناخب صوت منهم فقط حتى الساعة الخامسة حوالي 180 ناخب فقط، بينما تميزت اللجان المتواجدة بالقرى بزيادة المشاركة القبلية لصالح لأحد المتنافسين ابن هذه القرية، وتباين نسب المشاركة بين الحضر والبندر، مع تطلعات بتراوح نسب المشاركة بلجان بنى سويف من 40% إلى 50% بلجان القرى، بينما نسب المشاركة بلجان البندر لاتتجاوز 10% حتى الأن.

ورصدت الحملة بمحافظة سوهاج، والتي تحتل المركز الخامس في الكتل التصويتية على مستوى محافظات المرحلة الأولى، مظاهر لمشاركة ضعيفة في الساعات الأولى بدئت في الارتفاع مع مرور الوقت، وعقب انتهاء مواعيد العمل على الرغم من إعلان الحكومة أن اليوم هو نصف يوم عمل .

كما رصدت بسوهاج بالدائرة الخامسة بجهينة نشوب مشاجرة عنيفة وقطع الطريق وتدخل الشرطة عقب اطلاق أعيرة بالدائرة 12 بدار السلام بمنطقة البلابيش، مما استدعى تدخل قوات تأمين بكثافة لضبط المشهد، وعدم تطور المشاجرة بما يؤثر على اللجان، والتي تم غلقها لبعض الوقت ثم عودتها للعمل مرة أخرى بعد حوالى ساعة كاملة .

أما بمحافظة اسيوط فتم رصد بمركز ديروط وبعض القرى والدوائر المجاورة لها نشوب بعض المناوشات ذات الصبغة الطائفية، وبخاصة بمنطقة القوصية، مما استدعى تدخل قوات الأمن لنزع فتيل الاشتباك العنيف بين أنصار المرشحين هناك، وتواجد قوات الأمن بشكل ملحوظ وأكبر من المعتاد، بعد أن جرت وقائع التصويت في إطار نوع من الحشد الطائفي بنسب مشاركة بلغت حوالى 14% الى 20% بكافة لجان المحافظة.

وفي محافظة البحيرة تم رصد بمركز أبو حمص والتي تسيطر عليها حالة من الهدوء وضعف الإقبال بشكل عام، وبخاصة بمنطقة الرحمانية، والتي شهدت حضور مدير الكلية الحربية، ووقيامه بتكريم قوات التأمين المتواجدة بمدرسة بني الرحمانية عقب أبطالهم لمفعول قنبلة زرعت أمس ونجحت قوات الشرطة والجيش في ابطال مفعولها.

و أيضاً تم رصد بمحافظة البحيرة بمركز أبو حمص، تقدم أحد المرشحين بطعن للجنة العليا بعد أن قامت حملته بتوثيق واقعة إدلاء أشخاص بأصواتهم مكان أشخاص أخرين مقيدين بذات اللجنة الانتخابية.

و أيضاً رصدت بمركز أبو حمص، قيام الناخب محمد مسعود بمدرسة سيزارا، بتمزيق بطاقة التصويت الخاصة به، الآمر الذي قام على إثره رئيس اللجنة بطلب قوات التأمين، التي قامت بألقاء القبض عليه بتهمة إتلاف أدوات العملية الإنتخابية.

و تم رصد بمحافظة أسيوط حضور مكثف للسيدات منذ الصباح الباكر ووسط نسب مشاركة تتراوح بين 25% إلى نسب حضور بالقرى تصل إلى 50% بالمناطق التي تتمتع بطبيعة قبلية ويخوض ابنائها تلك المنافسة.

كما رصدت بمحافظة الاقصر تحرير محضر 5519/2015 إداري مركز أرمنت حرره أحد الناخبين ضد أحد المرشحين بتهمة اكراهه على التصويت لصالحه.

و تم رصد بمحافظة الجيزة مركز الصف صراع محتدم بين 4 مرشحين على مقعدين، وصلت فى اليوم الأول إلى 32 ألف مشارك من إجمالي 68 ألف ناخب مقيد، بينما جاء التصويت في اليوم الثاني بنسب أقل، مما جعل اليوم الأول هو يوم الحسم لمقعدي الدائرة، وبخاصة بين منطقتي العربان، والتي بلغت نسبة المشاركة فيها 13 ألف صوت من إجمالى 24 ألف صوت، ومنطقة الشوبك والتي بلغت نسب المشاركة بها 10 ألاف ناخب من أصل 20 ألف ناخب بتلك المنطقة.

و تم رصد بمحافظة أسيوط وفاة الناخب نصيف فايز العبد 65 سنة، داخل إحدى لجان مركز دار السلام نتيجة أزمة قلبية أصابته حال تواجده للإدلاء بصوته بإحدى اللجان.

و رصدت الجملة بقرى مدينة الصف بمحافظة الجيزة، استمرار تواجد مكثف لمندوبي المرشحين على اللجان الذين حالوا توجيه الناخبين لاختيار مرشحيهم أملاً في حسم مقاعد الدائرة لصالح مرشحيهم .

يذكر أن حملة “راقب يامصري” حملة مصرية تطوعية غير ممولة، ومكونة من عدد من المنظمات المصرية والمراكز والجمعيات الحقوقية والتنموية المتخصصة في مجال متابعة الانتخابات وصاحبة سابق خبرات في هذا المجال، والتي وصل عـدد أعضائها حتى الآن 24 عضو، بعد إعلان تدشين الحملة بـ 5 جمعيات شركاء، ثم انضمام عدد من الجمعيات والمؤسسات للمشاركة في الحملة التطوعية الأولى من نوعها، إذ تعتمد الحملة في عملها على منهجية غير مسبوقة من قبل وبخاصة في مجال تعزيز الرقابة الشعبية على الانتخابات، وجعل المواطن هو المتابع الأساسي للعملية بالكامل بوصفه هو صاحب المصلحة الأولى في تشكيل برلمان قوي، مع الحرص على أن يتحقق كل ذلك خلال قنوات إجرائية وقانونية تتميز بالعدالة والشفافية احترام القانون وقرارات اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات.