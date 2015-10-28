وفاة سيدة أثناء الإدلاء بصوتها في دائرة إهناسيا ببني سويف

توفت سيدة مسنة منذ دقائق، وتبلغ من العمر 65 عام أثناء الإدلاء بصوتها في مدرسة الابتدائية بنين بإهناسيا.

> وقال أحد أقارب السيدة إنة عقب الادلاء بصوتها سقطت علي الارض وتوفت في الحال.

وكانت أن المرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية كانت قد انطلقت 18 أكتوبر الجاري على مدار يومين بـ14 محافظة، وبدأت جولة الإعادة أمس، وتنتهي اليوم في التاسعة مساء، على 222 مقعدا فرديا في 103 دوائر بمحافظات: الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، ومرسى مطروح.