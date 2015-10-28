رئيس لجنة يطلق النيران فى الهواء لفض مشاجرة بالبحيرة

رصدت غرفة العمليات الرئيسية بمحافظة البحيرة واقعتى اطلاق نار داخل لجنتين بقرية الجدية بمركز رشيد خلال الساعة الاخيرة.

> الواقعة الاولى فى اثناء تجمع النصار المرشحين امام مدرسة الجدية بالساحل وقام احد انصار المرشحين ويدعى( اسلام.ا) بالاعتداء على الضابط المكلف برئاسة الخدمة بالمدرسة “محمود.ع” فقام أحد أمناء الشرطة باطلاق عيار نارى لتفريق المتجمهرين وتمت السيطرة على الموقف.

> الواقعة الثانية فى مدرسة الجدية الجديدة،حيث رفض أحد الناخبين غمس اصبعه فى الحبر الفسفورى وحدثت مشادة بينه وبين رئيس اللجنة، تدخل على اثرها أمين شرطة،فقام الناخب بالاعتداء عليه،فاطلق رئيس اللجنة عيارا ناريا فى الهواء من سلاحه الشخصى وتدخلت القوة وتمت السيطرة على الموقف.

وأسفرت الجولة الأولى من المرحلة الأولى للانتخابات البرلمانية بـ 14 محافظة هى “الجيزة وبنى سويف والمنيا وأسيوط وسوهاج والأقصر وقنا وأسوان الفيوم والوادى الجديد والبحر الأحمر والإسكندرية والبحيرة ومرسى مطروح “يومى 18 و19 أكتوبر الجارى عن فوز 4 مرشحين “فردى منهم اثنين فى أسيوط وواحد بالوادى الجديد وواحد بالجيزة و”قائمة “فى حب مصر” بقطاعى الصعيد وغرب الدلتا بإجمالى 60 مقعدا ليتنافس فى جولة الإعادة باقى المرشحين على 222 مقعدا فرديا فقط بعد حسم 4 مقاعد بالجولة الأولى.

و يشار إلى أن قائمة “فى حب مصر” فازت بمقاعد قطاع الصعيد الـ45 على القوائم المنافسة لها وهى “ائتلاف الجبهة الوطنية وتيار الاستقلال” و”نداء مصر” و”كتلة الصحوة الوطنية المستقلة” كما حصدت مقاعد قطاع غرب الدلتا الـ15 بفوزها على قوائم “النور- الاستقلال- الجبهة المصرية- فرسان مصر” لتضمن 60 مقعدا تحت قبة البرلمان. ويضم مجلس النواب 596 عضوا منهم 448 يتم اختيارهم بالنظام الفردى من خلال 203 دوائر – 43 يمثل كل منها نائب واحد و93 دائرة “نائبين”، و49 دائرة “3 نواب” و18 دائرة “4 نواب” إضافة إلى 120 عضوا يتم انتخابهم بالقائمة من خلال 4 قطاعات و28 عضوا يعينهم رئيس الجمهورية.