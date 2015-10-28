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لو بتحب الشاى بلبن.. ماتزودهاش واعرف إزاى تاخد فوايده وتمنع أضراره

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لو بتحب الشاى بلبن.. ماتزودهاش واعرف إزاى تاخد فوايده وتمنع أضراره لو بتحب الشاى بلبن.. ماتزودهاش واعرف إزاى تاخد فوايده وتمنع أضراره
نسبة كبيرة من الأشخاص يعشقون الشاى بالحليب، وذلك يرجع إلى طعمه المميز، وتعود الكثيرون على تناوله عند الاستيقاظ من النوم، وكثيرون يفضلون تناوله على مدار اليوم، ولكن هل سألت نفسك ما هى فوائد أو أضرار كوب الشاى بالحليب، لو كنت من عشاقه؟.

وحول هذا، تجيب الدكتورة علا محمد أخصائية التغذية العلاجية، مؤكدة أن كوب الشاى بالحليب من أهم المشروبات التى يعشقها الكثيرون، وتعد من أهم أساسيات البيت المصرية أثناء وجبة الإفطار.

وتتابع أخصائية التغذية العلاجية، أن تناول الشاى بمفرده يساعد على تقوية الجهاز المناعى وتقليل نسبة ارتفاع الكولسترول فى الدم وبالتالى يحافظ على القلب، وينظم ضغط الدم.

وتضيف عند إضافة الحليب على الشاى فإن البروتينات المتواجدة فى الحليب وتدعى "الكازينات"، تتسبب فى حدوث تأثير معاكس لفوائد الشاى، وهذا يعنى أن الإسراف فى تناول الشاى بالحليب قد يتسبب فى عدم تدفق الدم للشرايين بشكل كامل، وهذا يعد أحد أسباب الإصابة بالجلطات، وذلك فى حالة الإسراف فى تناوله.

وأخيرا تنصح أخصائية التغذية العلاجية، بإضافة الليمون كبديل للحليب أو وضع معلقة من بديل الحليب "المبيض"، ولكن دون الإسراف فيه.

ولذلك تنصح أخصائية التغذية العلاجية، بعدم الإسراف فى تناول الحليب بالشاى، حيث إن هناك العديد من الأشخاص يعشقونه ويتناولوه بشراهة، ولتجنب أضراره ينصح بعدم الإسراف والاكتفاء بكوب واحد يوميا.

ويفضل استخدام الحليب خالى الدسم لأنه يقلل من نسبة ضياع المركبات التى يحتاجها الجسم، ولذلك ينصح بوضع كوب من الشاى مع كمية قليلة من الحليب خالى الدسم.

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مصر 365