رسميا.. FDA تطرح دواء جديدا لعلاج سرطان الساركوما

الساركوما sarcoma ورم خبيث يصيب الأنسجة الرخوة كالعضلات والأنسجة الضامة مثل العظام، وكذلك الشحوم والأوعية الدموية والأنسجة العصبية.

وصدقت مؤخراً إدارة الغذاء والدواء الأمريكية FDA مؤخراً على طرح دواء جديد لعلاج بعض أنواع السركوما الرخوة، وهى السركوما الشحمية أو الليبوسركوما liposarcoma والسركوما العضلية الملساء leiomyosarcoma.

ويُعرف الدواء الجديد باسم يونديليس "Yondelis "، وهو يحتوى على المادة الفعالة "trabectedin"، وينتمى إلى فئة العلاجات الكيمياوية، وسيستخدم فى علاج أنواع السركوما الخبيثة التى ذكرناها آنفاً، شريطة أن يكون المرض وصل للحالة الخبيثة أو لا يمكن إزالته بواسطة عملية جراحية، وكما اشترطت FDA أن يكون هؤلاء المرضى قد عولجوا بواسطة عقار "anthracycline".

وتم التأكد من فاعلية وآمان العقار الجديد بعد خضوع 518 مريضاً للتجارب الإكلينيكية، ومن أبرز الآثار الجانبية التى تعرض لها المرضى مثل: الغثيان والإرهاق والقىء والإسهال أو الإمساك، وانخفاض الشهية وضيق التنفس والصداع والأنيميا، وتمتلك شركة جانسن الأمريكية الحق الحصرى فى تسويق الدواء الجديد.

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