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بالصور .. تزايد الإقبال على اللجان فى الفترة المسائية بالوادى الجديد

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بالصور .. تزايد الإقبال على اللجان فى الفترة المسائية بالوادى الجديد بالصور .. تزايد الإقبال على اللجان فى الفترة المسائية بالوادى الجديد
شهدت لجان الوادى الجديد إقبالا متزايدا على صناديق الاقتراع فى الفترة المسائية، وخاصة فى لجان السيدات ومن المتوقع ان تتزايد النسبة مع اقتراب موعد غلق اللجان .

اليوم السابع -10 -2015

كما تزاحم أنصار المرشحين فى محيط اللجان بصورة كبيرة لتوجيه الناخبين باستخدام الشعارات والرموز الانتخابية، وأقامت قوات الشرطة والجيش كردون وحواجز بشرية لمنع انصار المرشحين من اعتراض الناخبين لتوجيههم.
>اليوم السابع -10 -2015

ويتنافس 6 مرشحين بالوادى الجديد، على 3 مقاعد فى الدائرتين "الخارجة وباريس- الداخلة والفرافرة" بعد فوز محمد جمال آدم مرشح حزب مستقبل بأحد مقعدى دائرة الخارجة.
>اليوم السابع -10 -2015

ويبلغ عدد المقيدين فى كشوف الناخبين بالمحافظة 153 ألفا و952 ناخبا يصوتون فى حوالى 90 لجنة فرعية.

اليوم السابع -10 -2015
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مصر 365

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