بالصور .. تزايد الإقبال على اللجان فى الفترة المسائية بالوادى الجديد

شهدت لجان الوادى الجديد إقبالا متزايدا على صناديق الاقتراع فى الفترة المسائية، وخاصة فى لجان السيدات ومن المتوقع ان تتزايد النسبة مع اقتراب موعد غلق اللجان .

كما تزاحم أنصار المرشحين فى محيط اللجان بصورة كبيرة لتوجيه الناخبين باستخدام الشعارات والرموز الانتخابية، وأقامت قوات الشرطة والجيش كردون وحواجز بشرية لمنع انصار المرشحين من اعتراض الناخبين لتوجيههم.

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ويتنافس 6 مرشحين بالوادى الجديد، على 3 مقاعد فى الدائرتين "الخارجة وباريس- الداخلة والفرافرة" بعد فوز محمد جمال آدم مرشح حزب مستقبل مصر بأحد مقعدى دائرة الخارجة.

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ويبلغ عدد المقيدين فى كشوف الناخبين بالمحافظة 153 ألفا و952 ناخبا يصوتون فى حوالى 90 لجنة فرعية.



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