تكثيف أمنى أمام اللجنة العامة بالدائرة الأولى فى قنا

شهدت المنطقة المحيطة باللجنة العامة للدائرة الأولى "بندر ومركز قنا "ومقرها مدرسة الشهيد عبد المنعم رياض تواجدا أمنيا مكثفا من خلال الدفع بعدد من مدرعات الجيش والشرطة مع قرب انتهاء موعد التصويت باللجان الفرعية.

وتعتزم قوات الأمن غلق كافة الطرق المؤدية إلى اللجنة العامة، لمنع تواجد أنصار المرشحين فى محيطها.

ويفترض أن يصوت فى جولة الإعادة بقنا مليون 749 ألفا و602 ناخبا 861 لجنة فرعية ضمن 360 مركزًا انتخابيًا لاختيار 15 نائبا من بين 30 مرشحا فى 7 دوائر هى "مركز وبندر قنا- قوص وقفط- دشنا والوقف- فرشوط – نقادة – ابو تشت – نجع حمادى".

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