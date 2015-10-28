المنوفية : بدء حملة للتطعيم ضد الحصبة الألمانى من31 اكتوبرالمقبل ولمدة 22 يوم

أعلنت الدكتورة هناء سرور وكيل وزارة الصحة بالمنوفية بأنه تقرر إطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد الحصبة والحصبة الألماني التى تستهدف 900 الف طفل من عمر 9 شهور الى 10 سنوات وبنسبة تغطية أكبر من 95% ولمدة 22 يوم تبدأ من يوم السبت الموافق 31 أكتوبر إلى يوم السبت 21 نوفمبر .

واضافت وكيل وزارة الصحة بالمنوفية فى بيان صحفى أنه تم التنسيق بين مديري الادارات الصحية ومدير الطب الوقائي والمراقبين الصحيين لوضع خطة التطعيم وتدريب كل الفئات المشاركة بالحملة علي مستوي المحافظة كما انه تم استلام الطعوم من وزارة الصحة والمرور علي مخازنها للاطمئنان علي حالتها وكفاءتها ،

وأضافت الدكتورة هناء أنه سيتم تطعيم جميع الأطفال بواسطة الفرق الثابتة بالوحدات الصحية ومراكز الشباب والمدارس والحضانات ، وانه تم تهيئة الظروف لفريق الحملة من خلال التنسيق مع التربية والتعليم لعمل خطة بحيث يتم توفير منسق بكل مدرسة مهمته إعداد مكان مناسب وتهيئة الظروف لفريق الحملة بالمدرسة وكذا حصر عدد الأطفال والتلاميذ الغائبين في كل فصل على حده بحيث يتم تجميعهم وتطعيمهم وكذا يتم التنسيق مع مراكز الشباب ووزارة الأوقاف للتنبيه في المساجد عن موعد الحملة .

كما أوضحت وكيلة وزارة الصحة أن الحصبة مرض خطير له العديد من المضاعفات مثل الالتهاب الرئوى والاسهال وقد يؤدى الى الوفاة ، وأن مرض الحصبة الالمانية مرض معد وخطير فى حالة اصابة السيدة الحامل بالعدوى فى خلال الثلاثة شهور الاولى من الحمل فان ذلك يؤدى الى اصابة الجنين بعيوب خلقية ناتجة عن الاصابة بمرض الحصبة الالمانية والتى ينتج عنها ولادة طفل يعانى من التشوهات الخلقيه.

من جانبه أكد الدكتور هشام عبد الباسط محافظ المنوفية علي ضرورة تعاون جميع الجهات التنفيذية والهيئات الشبابية والشعبية والإعلامية وتضافر كل الجهود و تقديم كل سبل العون لإنجاح الحملة وتحقيق النسبة المستهدفة لحماية أبنائنا وأطفالنا من هذا المرض ، موجها بتكثيف حملات التوعية والتثقيف ضد خطورة المرض وأهمية حملات التطعيم.