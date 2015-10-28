الإسكندرية: الرئيس كلف"الدفاع" و"التنمية"بمراجعة موقف المعدات الهندسية

قالت محافظة الإسكندرية، في بيان، منذ قليل إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر توجيهاته، بتكليف وزارة الدفاع بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية بمراجعة موقف المعدات الهندسية الموجودة بالإسكندرية من حيث حالتها الفنية وعرض تقرير متكامل عليه خلال أسبوعين بموقف المعدات ومتطلبات وخطة استعادة كفاءتها.

يأتى هذا في ضوء وضع حلول عاجلة لمواجهة نوات الأمطار القادمة من خلال رفع كفاءة معدات الاسكندرية لمنع تكرار ما حدث.

وأكدت المحافظة أن الدكتورة سعاد الخولى محافظ الإسكندرية بالإنابة عقدت اجتماعا اليوم مع الشعبة الهندسية العسكرية بالمنطقة الشمالية العسكرية وقيادات شركة الصرف الصحى، وذلك لمناقشة الحل العاجل والإجراءات التى سيتم اتخاذها لمواجهة نوات الأمطار القادمة تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بقيام الشعب الهندسية بالمنطقة الشمالية العسكرية بالمرور على جميع المعدات المركزية بمحافظة الاسكندرية والأحياء التابعة لها للوقوف على الحالة الفنية للمعدات الهندسية بها لرفع كفاءتها.

وخلال الاجتماع تم الاتفاق على سرعة اتخاذ الإجراءات وعرضها على الدكتور أحمد زكى بدر وزير التنمية المحلية لشراء بدالات متحركة على سيارات نصف نقل وذلك للمناورة بها بين مناطق الأزمات، وتكليف الصرف الصحى بتوفير سيارة نافورى أو مدمجة لتسليك الشنايش على مدار اليوم بصفة مستمرة فى نطاق كل حى، سيتم المعالجة الهندسية للشنايش التي بحاجة لذلك وسيتم أخذ تعهد على كل منشأة بعدم غلق الشنيشة التى أمامها و في حالة غلق أي منشأة للشنيشة التي أمامها سيتم محاسبة المنشأة وغلقها وتحرير محضر ضدها .

كما شهد الاجتماع الاتفاق على طلب خرائط الشنايش لربط كل شنايش الكورنيش لعمل مصبات موازية بقطر 18 بوصة، وذلك بالتعاون مع كلية الهندسة، وتقدم شركة الصرف الصحى خطة تشغيل ملزمة ومتابعة مستمرة لسائقي عربات الكسح المتواجدة بالأحياء وشركة الصرف الصحى مع تحديد الوردية واسم السائق وأرقام هواتفهم المحمولة، وتخصيص ثلاث ورديات للعمل على كل سيارة نافورى،مع توفير عمال وفنيين مدربين لتطهير الشنايش وكذلك سائقين من قبل شركة الصرف الصحى، وتواجد المسئولين المشرفين على محطات الرفع فى توقيتات دورية على مدار اليوم والإعلان داخل المحطة عن أسمائهم وأرقام هواتفهم المحمولة وإخطار المحافظة بهم، حصر جميع معدات وإمكانيات شركة وتحديد حالة الـــ 57 مصب على طريق الكورنيش،هذا و سيتم توزيع طلمبات السحب والطرد الموجودة بالمخازن العامة وتوزيعها على الأحياء.

حضر الاجتماع كل من اللواء هانى عبد المقصود السكرتير العام بالمحافظة و اللواء خالد محيى الدين رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ والعميد محمد المنشاوى المستشار العسكرى للمحافظة والعقيد أحمد منصور العياط الشعبة الهندسية للمنطقة الشمالية العسكرية والدكتور مدحت عبد المعطى أستاذ ورئيس قسم الهندسة الصحية كلية الهندسة والدكتور وليد عبد العظيم المدير التنفيذى للمركز الهندسى كلية الهندسة و المهندس احمد الصحصاح مساعد رئيس شركة الصرف الصحي وقيادات من شركة الصرف الصحي بالاسكندرية.

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