البعثة الدولية ترصد شراء أصوات واستغلال ذوى الاحتياجات الخاصة بالإسكندرية

رصدت البعثة الدولية المحلية المشتركة لمتابعة الانتخابات البرلمانية عدد من المخالفات الانتخابية فى دائرة العامرية، وبالتحديد أمام مدرسة الجزائر تمثلت قى استغلال "المرشح رزق راغب ضيف الله"، ذوى الاحتياجات الخاصة للإدلاء بأصواتهم له مقابل مبالغ .

كما رصدت فى دائرة كرموز وأمام مدرسة ممدوح سالم تم رصد إقبال متوسط من الناخبين على الإدلاء بأصواتهم وشراء المرشحين سامي رمضان، مجدي عفيفي الأصوات وتوفير سيارات لنقل الناخبين لتأييدهما.

وفى دائرة مينا البصل وبالتحديد من أمام مدرسة اللبان رصدت البعثة الدولية المحلية المشتركة لمتابعة الانتخابات البرلمانية نقل المرشحين أشرف رشاد، والكوراني، للناخبين إلى المقار الانتخابية لحثهم على التصويت لهما مع اقبال ضعيف فى دائرة محرم بيك وأمام مدرسة أبو العز الحريري وتعريف مندوبي المرشح عامر فكرى إسماعيل الناخبين بلجانهم لحثهم على اختيار المرشح، فضلا عن رصد شراء أصوات لصالح "المرشح أشرف رشاد عثمان"، أمام مقرة الانتخابي أمام مستشفي القباري العام مقابل 100 جنية للصوت .

وأوقفت المحكمة الإدارية العليا الانتخابات فى دائرة الرمل بالإسكندرية والمخصص لها 4 مقاعد ليصوت 3 ملايين و291 ألفا و734 ناخبا لاختيار 21 نائبا من بين 42 مرشحا فى 9 دوائر هى "أول المنتزه- ثان المنتزه- محرم بك- سيدى جابر- كرموز – العطارين- مينا البصل- الدخيلة- أول العامرية" بإجمالى 1676 لجنة فرعية و692 مقرا انتخابيا.

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