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بالصور.. غرفة عمليات مركز دراو بأسوان تتابع سير الانتخابات

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بالصور.. غرفة عمليات مركز دراو بأسوان تتابع سير الانتخابات بالصور.. غرفة عمليات مركز دراو بأسوان تتابع سير الانتخابات
تتابع غرفة عمليات الوحدة المحلية لمركز ومدينة دراو بأسوان سير العملية الانتخابية لجولة الإعادة للانتخابات البرلمانية داخل اللجان المختلفة، وعددها 19 مقرا انتخابيا تضم 43 لجنة فرعية بمركز دراو.

وترتبط غرفة عمليات الوحدة المحلية لمركز ومدينة دراو بغرفة العمليات الرئيسية بديوان عام محافظة أسوان والمربوطة مباشرة بغرف عمليات مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية ومجالس المدن، والتى تضم ممثلى كافة الجهات التنفيذية والأمنية للوقوف أول بأول ولحظة بلحظة على مجريات الأمور فى مختلف مدن وقرى المحافظة والتدخل مباشرة لتذليل أى عقبات أو طوارئ مفاجئة، وخاصة الإطمئنان على عمل المرافق العامة من كهرباء ومياه شرب وصرف صحى مدينة أسوان.
>اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015
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مصر 365