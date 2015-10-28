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مقتل وإصابة 10 جنود بالجيش الليبي جراء الاشتباكات ببنغازي

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مقتل وإصابة 10 جنود بالجيش الليبي جراء الاشتباكات ببنغازي مقتل وإصابة 10 جنود بالجيش الليبي جراء الاشتباكات ببنغازي

أرشيفية

لقي جندي بالجيش الليبي مصرعه وأصيب تسعة آخرون جراء الاشتباكات مع قوات مجلس شورى ثوار بنغازي بمناطق متفرقة بمدينة بنغازي.

وقالت مسئولة الإعلام بمستشفى الجلاء ببنغازي فاديا البرغثي – في تصريح له – وفقًا لما نقلته “أ ش أ” إن المستشفى استقبل خلال اليومين الماضيين, جثمانا لجندي بالجيش يدعى خالد الأطيوش وتسعة مصابين جراء الاشتباكات مع قوات مجلس شورى ثوار بنغازي بمحاور القتال ببنغازي.

وأضافت أن جثة الجندي عرضت على الطب الشرعي الذي صرح بدفنها, لافتة إلى أنه غادر المستشفى 6 مصابين فيما لا يزال 3 آخرون تحت الملاحظة الطبية.

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