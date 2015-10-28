«البعثة الدولية»:اشتباكات بين أنصار المرشحين ..و«سمسار الانتخابات» الأبرز بالساعات الماضية

استمرت البعثة الدولية المحلية المشتركة لمتابعة الانتخابات البرلمانية ” مصر -2015″ علي مدي الساعات الماضية في متابعة سير العملية الانتخابية عن طريق متابعينا المحليين والدوليين الذين انتشروا في 70 دائرة انتخابية .

وكانت البعثة قد رصدت انتظام العملية الانتخابية وفتح اغلب اللجان في مواعيدها باستثناء بعض اللجان التي لم يستطيع بعض القضاة الوصول اليها واعلن ضمها للجان اخري.

كما رصدت البعثة اليوم قيام اغلب المرشحين بتوفير وسائل نقل جماعية تقل الناخبين من القري والنجوع ومن امام منازلهم لمقار الاقتراع وهو ما ادي الي ازدياد معدل التصويت خاصة في لجان السيدات . وفي ذات الاطار رصدت البعثة قيام مندوبي المرشحين بتوزيع مبالغ مالية علي الناخبيين داخل مقار اللجان ولكن تدخل القضاة وححرروا محاضر بالوقائع وتسليم المندوب الي قوات الامن.

كما رصدت البعثة مناوشات ومشاجرات بين انصار المرشحين في بعض الدوائر الانتخابية خاصة محافظات الوجه القبلي وكان لتدخل الامن العامل الحاسم في فض تلك المشاجرات والحفاظ علي سير العملية الانتخابية . وكان اهم ما تم رصده في الساعات التالية للبيان الاول وحتي الان هي :

1- المنيا / بندر المنيا / المعهد الازهرى النموذجى / لجان من 92 الى 95 / قيام مندوب المرشح خالد محمد حسن بتوجية الناخبين بطرقات اللجنة للتصويت لصالح مرشحه ، فى مقابل مبالغ مالية وتدخل رئيس اللجنة ، وقام بتحرير محضر بالواقعة ، ووجه قوات الامن بالتحفظ علي المندوب.

2- محافظة البحيرة/ دائرة أبو المطامير وحوش عيسى/ مدرسة فؤاد عويس الثانوية بنات/ يقوم انصار حزب النور بتجميع الناخبين ، ونقلهم بسيارات النقل الجماعي الي مقار الاقتراع ، وتوجية الناخبين بالتصويت لصالح مرشحيهم خالد ابو الخطيب ومحمد صلاح خليفه واسامة عبيد.

3- الجيزة / اطفيح / مدرسة كفر قنديل / مناوشات ومشادات كلاميه بين انصار ومؤيدين بعض المرشحين

4- محافظة الفيوم – دائرة أبشواي، مدرسة سنرو الابتدائية، قام أنصار “المرشح محمد طه الخولي”، بشراء أصوات الناخبين أمام مقار الاقتراع بقيمة 20 جنيه مقابل الصوت الانتخابي للمرشح.

5- محافظة بني سويف، دائرة مركز سمسطا / الوحدة المحلية بقرية مازورة / لجنة 25 و 26: الإقبال جيد من قبل الناخبين على الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية.

6- محافظة الجيزة – دائرة العمرانية – لجنة مدرسه احمد زويل– المرشحة اسماء حكيم رمز الشمعة رقم 1 واعضاء حملتها فى حراسة الحراس الشخصيين لها يتواجدون امام المدرسة ويوجهون الناخبين للتصويت لها.

7- محافظة الإسكندرية / دائرة العامرية / مدرسة العامرية الابتدائية / لجنة 8: قامت احدي الناخبات بالتصويت مرتين ببطاقتين مختلفتين وقام المستشار رئيس اللجنة بتحرير محضر بالواقعة ، ووجة قوات الامن بالتحفظ علي الناخبة.

8- المنيا / سمالوط / طحا الاعمدة / قيام جمعية القيادة النسائية بتجميع السيدات بمقره الجمعية ودفع مبالغ مالية وتوفير وسيلة نقل الى مقر اللجان للسيدات وذلك للتصويت للمرشح سمير رشاد ابو طالب والمرشح عمر الشيمى وقام رئيس اللجنة بالقرية بتحرير محضر بالواقعة واستدعاء رئيسة الجمعية فور علمه بالواقعة وقام بتحرير محضر بالوقعة.

9- سوهاج / جهينة / انتشار قوات الامن فى منطقة السوق القديم وبالقرب من المقر الانتخابى بمجلس المدينة لتفقد الحالة الامنية عقب الاشتباكات التى تمت اثر اعتداء انصار المرشح ماهر سلام ابو عقيل على انصار المرشح خالد صالح ابو زهاد مما ادى الى تحطم احدى السيارات التابعة لخالد صالح ويتم الان تحرير محضر بالواقعة.

كما رصدت البعثة انتشار ظاهرة سمسار الانتخابات الذي يقوم بحشد الناخبين للتصويت لصالح مرشح معين خاصة في دوائر الاسكندرية ولصالح مرشحي حزب المصريين الاحرار بدوائر سيدي جابر حيث يقوم كبير مشجعي نادي الاتحاد بالذهاب الي منازل مؤيدي الفريق بالدائرة وحثهم علي الخروج للتصويت مقابل مبالغ مالية لصالح مرشحي الحزب طارق السيد و محمد الرشيدي.

وسوف تصدر البعثة بيان ثالثا في نهاية يوم الاقتراع لتقييم شامل لليوم ويمكنكم متابعة جميع الوقائع التي يتم رصدها من خلال متابعة صفحة المرصد علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك علي “مرصد الانتخابات البرلمانية مصر2015.