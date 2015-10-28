رئيس اللجنة المنظمة لبطولة العالم للدراجات يدعو جميع الدول العربية للمشاركة

أبدى الشيخ خالد بن على آل ثانى رئيس اللجنة المنظمة لبطولة العالم للدراجات على الطرق الدوحة 2016, سعادتة الغامرة بمشاركة المنتخب القطرى فى البطولة العربية للدراجات 2015والتى تقام بمدينة شرم الشيخ بمشاركة 13 دولة عربية، مؤكدًا على حفاوة الاستقبال فى بلدهم الثانى مصر .

وقال الشيخ خالد أن الأجواء فى شرم الشيخ مواتية لنجاح البطولة بداية من الطقس الجيد والتنظيم المتميز , مشيرا أن الوفد القطرى وجد الفرصة سانحة من خلال البطولة العربية المقامة حاليا لتحقيق هدفين هما الإحتكاك القوى للمنتخب القطرى مع المنتخبات العربية والذى سيعود بالفائدة القوية على أداء ومستوى المنتخب , وثانيا الترويج من خلالها لبطولة العالم للدراجات التى ستقام فى الدوحة العام القادم , وذلك بتوزيع هدايا و ” منشورات ترويجية ” عن البطولة تتناول باستفاضة إستعدادات قطر الضخمة لجعل البطولة تجربة فريدة واستثنائية , لا سيما وهى المرة الأولى التى تقام فيها البطولة على أرض عربية .

وأضاف الشيخ خالد أننا نبذل قصار جهدنا لتنظيم هذا الحدث الكبيربشكل يشرف الأمة العربية , إذ ستقوم اللجنة المنظمة بدعوة أفضل الدراجين من 75 دولة للتنافس فى البطولة , فضلا عن إستضافة أكثر من 5700 مشارك ما بين فنين ومرافقين وصحفيين من جميع أنحاء العالم لحضور البطولة التى ستنطلق فعاليتها فى صباح الاحد الموافق 9 أكتوبر 2016 تحت عنوان ” السباق يبدأ هنا ” .

وأردف الشيخ خالد أننا فى قطر معنيين باستراتيجية تبنى على إستضافتنا للعديد من الفعاليات الرياضية الاقليمية والدولية , نطمح من خلالها جعل قطرعاصمة للرياضة العالمية , ومن هذا المنطلق توجنا بشرف تنظيم بطولة العالم للدراجات على الطرق فى الدوحة عام 2016 , والهدف من البطولة جعل الرياضة أسلوب للحياة من خلال خلق جيل قادر على وضع إسم دولة قطر فى صدارة العديد من الرياضات.

واختتم الشيخ خالد حديثه بدعوة جميع الدول العربية للمشاركة فى هذا الحدث الدولى الذى سيقام فى الدوحة العام المقبل , متمنيًا لهم التوفيق فى إحراز مراكز متقدمة فى البطولة .