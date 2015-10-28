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رئيس مدينة شلاتين: نسبة مشاركة الناخبين بلغت 58% منهم 70% سيدات

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رئيس مدينة شلاتين: نسبة مشاركة الناخبين بلغت 58% منهم 70% سيدات رئيس مدينة شلاتين: نسبة مشاركة الناخبين بلغت 58% منهم 70% سيدات

اللواء وجيه مأمون رئيس مدينة حلايب وشلاتين

قال اللواء وجيه مأمون، رئيس مدينة حلايب وشلاتين، إن نسبة تصويت الناخبين بالمدينة فى الجولة الثانية من المرحلة الأولى للانتخابات البرلمانية 2015 بلغ 58 % حتى الساعة السابعة مساء اليوم، الأربعاء، مما يؤكد تزايد إقبال الناخبين على صناديق الاقتراع فى جولة الإعادة، مضيفا أن السيدات لهم نصيب الأكبر فى المشاركة حيث بلغت نسبة مشاركة النساء فى الانتخابات 70% من إجمالى عدد الناخبين.

وأضاف مأمون خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى جابر القرموطى فى برنامج “مانشيت” على قناة أون تى فى، أن هذه النسبة للمشاركة المواطنين لم تأت بأى ضغط وإنما جاءت لوجود الحس الوطنى والاجتماعى وولاء المواطنين للدولة المصرية.

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