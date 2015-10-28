الأهلي يتلقى عرضاً رسميًا لمواجهة ريال بيتيس الإسباني وديا

تلقى مجلس إدارة النادى الأهلي برئاسة محمود طاهر، عرضاً رسمياً من إحدى شركات التسويق، لمواجهة ريال بيتيس الإسباني ودياً منتصف شهر نوفمبر القادم على ملعب بينيتو فيامارين معقل الفريق الإسباني.

> ويحاول مسئولو الأهلى استغلال فترة توقف الدورى بسبب ارتباطات المنتخب الأول والأولمبى، في إقامة معسكر ومباراة ودية استعداداً لاستئناف بطولة الدورى العام.

> وأحال مسئولو الأهلى العرض لجهاز الكرة برئاسة عبد العزيز عبد الشافى “زيزو”، لمناقشة الأمر مع البرتغالى جوزيه بيسيرو المدير الفنى للفريق، خاصة أن مسئولى الفريق الإسبانى يصرون على إقامة المباراة فى فترة التوقف الدولية وفقا للأجندة الدولية الأمر الذى يعنى لعب الأهلى بدون عناصره الدولية، لانضمام لاعبيه للمنتخب الأول لمواجهة تشاد فى تصفيات كأس العالم.