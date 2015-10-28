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لجان السيدات تشهد إقبالًا كبيرًا بالوادي الجديد‎

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لجان السيدات تشهد إقبالًا كبيرًا بالوادي الجديد‎ لجان السيدات تشهد إقبالًا كبيرًا بالوادي الجديد‎

جانب من السيدات التي قامت بالتصويت بالوادي الجديد

شهدت لجان السيدات، إقبالًا كبيرا وتصدر المشهد الانتخابي كبار السن في عدة لجان متفرقة بالمحافظة مع غياب الشباب الذي انحصر دورهن في التواجد خارج محيط اللجان الانتخابية كمندوبين لمرشحي جولة الإعادة.وحرص المرشحون على توفير سيارات ميكروباص لنقل الناخبين من محال أقامتهم إلى مقار اللجان الانتخابية للتصويت لصالحهم.

وكان إجمالي عدد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم في ختام اليوم الأول للتصويت بجولة الإعادة للانتخابات البرلمانية بالوادي الجديد هو 21777 ناخب وناخبة بنسبة مشاركة 13.9 % من إجمالي 156454 ناخبا وناخبة لهم حق التصويت ومسجلين بالكشوف الانتخابية.

وجاء عدد الأصوات في كل مركز كالتالي ” 9002 بمركز الخارجة – 9550 بمركز الداخلة – 1175 الفرافرة – 947 بمركز بلاط – 1103 بمركز باريس وتجري انتخابات الإعادة بين 6 مرشحين منهم أربعة مرشحين يتنافسون على مقعدين بدائرة الداخلة هم تامر عبد القادر مرشح حزب المصرين الأحرار ومحمد سيد غزال مرشح حزب النور والمرشحين المستقلين عربي يماني وبرديس سيف الدين ومرشحين أخرين يتنافسان على مقعدا بدائرة الخارجة هما داود سليمان مرشح حزب المصرين الأحرار والنائب السابق أحمد العقاطي الذي يخوض الانتخابات مستقلا، وكان مرشح حزب مستقبل وطن جمال أدم قد فاز بالمقعد الأول في الجولة الأولى من الانتخابات.

ويبلغ عدد المقيدين في كشوف الناخبين بالمحافظة 156454 ناخبًا يصوتون في نحو 90 لجنة فرعية موزعين بمراكز المحافظة الخمسة.

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