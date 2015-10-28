الجبير: سنعمل مع حلفائنا لتكثيف دعم المعارضة المعتدلة

جدد وزير الخارجية السعودي عادل الجبير رفض بلاده لأي دور للرئيس السوري بشار الأسد في مستقبل سوريا، وقال إن السعودية تعمل مع حلفائها لزيادة الدعم للمعارضة السورية المعتدلة.

وبحسب ما ذكرت شبكة “روسيا اليوم” قال الجبير في مؤتمر صحفي مع وزير خارجية بريطانيا فيليب هاموند اليوم في الرياض، إنه بحث مع نظيره البريطاني الأوضاع في سورية وسبل التوصل إلى حل على أساس اتفاق جنيف وتأسيس مجلس انتقالي يدير البلاد ويحافظ على المؤسسات المدنية والعسكرية ويضع دستورا جديدا ويحضر لإجراء انتخابات. وأضاف أنهما بحثا اجتماع فيينا الموسع الذي من المقرر عقده يومي الخميس والجمعة القادمين.

وأوضح الجبير أنه في اليوم الأول سيقتصر الاجتماع فقط على السعودية وروسيا والولايات المتحدة وتركيا لتنسيق المواقف، ويليه اجتماع يوم الجمعة تشارك فيه دول أخرى من المنطقة.

وأكد الجبيرفي إجابته على أسئلة الصحفيين على أن موقف السعودية تجاه الأزمة السورية لن يتغير، ورحيل الأسد إن لم يكن بطريقة سياسية فإنه سيكون بعسكرية، وقال إن الاجتماع القادم المقرر يومي الخميس والجمعة سنختبر فيه كذلك مدى جدية إيران في التوصل إلى حل سياسي.

من جانبه قال وزير الخارجية البريطاني إن كل الدول متفقة على رحيل الأسد وعلى عدم اشراكه في مستقبل سوريا. والحوار هو كيف سيغادر وإلى أين سيتوجه، مشيرا إلى أن فقط روسيا وإيران لديهما طرح مغاير لهذا الطرح.