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وزير الخارجية الفرنسي :باريس وحلفاؤها يريدون جدول زمني لرحيل الأسد

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وزير الخارجية الفرنسي :باريس وحلفاؤها يريدون جدول زمني لرحيل الأسد وزير الخارجية الفرنسي :باريس وحلفاؤها يريدون جدول زمني لرحيل الأسد

وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس

أعلن وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس أن باريس وحلفاءها من الغربيين والعرب يريدون بحث جدول زمني محدد لرحيل الرئيس السوري بشار الأسد من السلطة خلال المباحثات المقبلة في فيينا.

وبحسب ما ذكرت “روسيا اليوم” قال فابيوس في بيان اليوم  الأربعاء  ”تشاورنا أمس في عشاء عمل، مع ممثلي والأردن وتركيا وقطر والإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وإيطاليا، حول سبل التوصل الى مرحلة سياسية انتقالية تضمن رحيل بشار الاسد وفقا لجدول زمني محدد”.

وأشاروزير الخارجية الفرنسي إلى ضرورة التركيز خلال الاجتماع على الحاجة إلى مواصلة القتال ضد تنظيم “داعش” في سوريا، ودعم المعارضة السورية التي وصفها بـ”المعتدلة” ودورها في المفاوضات المستقبلية.

وكانت الخارجية الفرنسية أعلنت في وقت سابق عن عزمها المشاركة في المحادثات الدولية التي ستجري في نهاية الأسبوع في العاصمة النمساوية فيينا لبحث الأزمة السورية، مؤكدة أن “فرنسا تؤيد دعوة ايران، وتعمل من أجل حضور كل الأطراف”.

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