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واشنطن تلمح إلى تحول في عملياتها العسكرية ضد داعش

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واشنطن تلمح إلى تحول في عملياتها العسكرية ضد داعش واشنطن تلمح إلى تحول في عملياتها العسكرية ضد داعش

وزير الدفاع الأمريكي، آشتون كارتر

ألمحت الولايات المتحدة إلى تحول في حملتها العسكرية ضد تنظيم “داعش” في العراق وسوريا، بما في ذلك شن غارات برية مباشرة.
> وبحسب ما ذكرت “BBC”  قال وزير الدفاع الأمريكي، آشتون كارتر، إنه سيكون هناك كذلك المزيد من الغارات الجوية ضد “أهداف ذات أهمية كبيرة”.

وأضاف كاتر، مستخدما اختصارا بديلا لتنظيم الدولة: “لن نتراجع عن دعم شركائنا القادرين في شن هجمات ضد تنظيم “داعش” كلما سنحت الفرصة أو القيام بمثل هذه المهام بصورة مباشرة، سواء أكان ذلك خلال غارات جوية أو عمليات أرضية مباشرة”.

وتابع اشتون  نتوقع تكثيف حملتنا الجوية، بما في ذلك مشاركة المزيد من الطائرات الأمريكية ودول التحالف، لاستهداف تنظيم “داعش” في العراق وسوريا  بمعدل أكبر وأشد من الغارات.

وأكد  كارتر على أن القتال ضد تنظيم الدولة سيتركز في الوقت الحالي على مدينة الرقة، العاصمة التي أعلنها المسلحون في سوريا، ومدينة الرمادي، عاصمة محافظة الأنبار غربي العراق.

وجاءت تصريحات كارتر أمام لجنة الخدمات المسلحة في مجلس الشيوخ بعد أسبوع من إنقاذ قوات أمريكية وعراقية مشتركة عشرات الرهائن المحتجزة لدى تنظيم الدولة في العراق.

وكان التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة قد بدأ ضرباه العسكرية ضد مواقع تنظيم “الدولة الإسلامية” في العراق وسوريا العام الماضي.

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