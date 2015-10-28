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بالصور.. السعودية: ملتزمون بدعم المعاضة السورية.. ويجب إيجاد حل بعيدا عن الأسد

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بالصور.. السعودية: ملتزمون بدعم المعاضة السورية.. ويجب إيجاد حل بعيدا عن الأسد بالصور.. السعودية: ملتزمون بدعم المعاضة السورية.. ويجب إيجاد حل بعيدا عن الأسد
أكد عادل الجبير، وزير خارجية المملكة العربية ، على ضرورة إيجاد حل على أساس اتفاق جنيف1، وإنشاء مجلس انتقالى يدير البلاد ويهيئها لمستقبل جديد ولا يكون لبشار الأسد أى دور فى سوريا الجديدة، لافتا إلى أن اجتماع فيينا المقرر غدا الخميس سيكون موعد ووسيلة رحيل الأسد بندا مهما على طاولة المباحثات.

وأضاف "الجبير" فى مؤتمر صحفى مع نظيره البريطانى فى العاصمة السعودية الرياض: نحن متلزمون بدعم المعارضة السورية، ومستمرون بتكثيف الدعم للمعارضة المعتدلة لتعديل ميزان القوى على الأرض.

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

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مصر 365

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